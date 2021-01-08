Windows-upt.exe virüsü nasıl temizlenir? Windows-upt.exe virüsü temizleme işlemleri

Bilgisayarında Windows-upt.exe isimli virüs nedeniyle problem yaşayan kişiler bu problemin çözümünü merak etmektedir. Windows-upt.exe aslında virüs değil kötü amaçlı kabul edilen yazılımlardandır. Kötü amaçlı yazılım, bilgisayarınızı her açtığınızda yeniden açılmakta ve bilgisayarınızı yavaşlatmaya neden olmaktadır.
Windows-upt.exe yalnızca kendi değil komutlar yardımıyla kötü amaçlı yazılım yükleyebilmektedir. Bu sebeple bilgisayardan kaldırılması gerekmektedir.
Windows-upt.exe Nedir?
Windows-upt.exe isimli kötü amaçlı yazılım bilgisayrınızdaki GPU, CPU ve sabit disk alanını kullanabilmektedir. Eğer bu yazılım bilgisayardan kaldırılmaz ise tüm sistemleri kullanır, kendi bir takım yazılımlar yükleyerek bilgisayarı çalışamaz hale getirir.
Windows-upt.exe ayrıca uygulamalarda ve hizmetlerde değişiklik yapabilir, otomatik güncellemleri de denetleyebilmektedir.
Windows-upt.exe Nasıl Temizlenir?
Windows-upt.exe kötü amaçlı yazılımı silmek için üç aşama uygulanmaktadır. Bunlar sırası ile şöyledir. İlk olarak Windows:ethrun.bat dosyasını silin ardından Windows:eth klasörünü kaldırın ve görevi durdururarak Windows Update’i kaldırın