Windows kullanıcıları dikkat!

Windows 11 hatasına dikkat edin!

Ülkemizde neredeyse herkesin severek kullandığı Windows sistemi geçtiğimiz günlerde yeni bir sürümüyle kullanıcıların karşısına çıktı. Büyük bir kitle tarafından tercih edilen Windows, yeni sürümüyle beraber birde hata getirdi. Windows 10’dan sonra merakla beklenen, bazı kesimler tarafından beğenilse de işletim sisteminin erken gelen hatasından dolayı da bazılar tarafından da eleştirilere maruz kaldı.

Henüz beta sürümünde kullanımda olan Windows 11, reklamların araya girmesiyle birlikte başlat menüleri ve görev çubuklarında çökmeler yaşanmaya başladı. Yeni reklamlar, Windows’un hayati özelliği olan masaüstü çubuğunu çökertiyor ve sistem bu sayede kullanılmaz bir hale geliyor. Ayrıca, sisteme Microsoft bir çözüm yolu sunsa da yine de eleştirelin merkezinde olmaktan kaçamadı.

