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Windows kullanıcıları dikkat!

Windows’a yeni güncelleme geliyor. Ülkemizde pek çok kişi tarafından kullanılan bir işletim sistemi olan Windows, yeni güncellemesiyle birlikte birde hata getirdi. Kullanıcılara şimdiden haber veren Windows yeni güncellemesiyle beraber peşinde nasıl bir hata getirdi? Detaylar haberimizde.

06 Eylül 2021 Pazartesi 22:30
Windows kullanıcıları dikkat!
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Ülkemizde neredeyse herkesin severek kullandığı Windows sistemi geçtiğimiz günlerde yeni bir sürümüyle kullanıcıların karşısına çıktı. Büyük bir kitle tarafından tercih edilen Windows, yeni sürümüyle beraber birde hata getirdi. Windows 10’dan sonra merakla beklenen Windows 11, bazı kesimler tarafından beğenilse de işletim sisteminin erken gelen hatasından dolayı da bazılar tarafından da eleştirilere maruz kaldı.

Windows 11 hatasına dikkat edin!

Henüz beta sürümünde kullanımda olan Windows 11, reklamların araya girmesiyle birlikte başlat menüleri ve görev çubuklarında çökmeler yaşanmaya başladı. Yeni reklamlar, Windows’un hayati özelliği olan masaüstü çubuğunu çökertiyor ve sistem bu sayede kullanılmaz bir hale geliyor. Ayrıca, sisteme Microsoft bir çözüm yolu sunsa da yine de eleştirelin merkezinde olmaktan kaçamadı.


Son Güncelleme: 06.09.2021 22:30
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Anahtar Kelimeler:
TeknolojiWindows 11
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