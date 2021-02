Windows işletim sistemi vcruntime140.dll hatası nedir? Windows vcruntime140.dll hatası çözüm yöntemleri

Bilgisayarda bulunan Vcruntime140.dll Windows dosyası zamanla bozulabiliyor ya da kişiler dosyanın önemini unutarak siliyor. Dosyanın silinmesinden sonra bilgisayar hata verebiliyor. Bu sorunun çözülebilmesi için ilk uygulama programı kaldırıp tekrardan yüklemek gerekmektedir.

Windows işletim sisteminin düzgün bir işleyişe sahip olması için bu dosyanın veri ve kod kitaplığına ihtiyacı vardır. Eğer bu dosya silinir ise bilgisayar çalışmayabilir.

Bu sistemin hata göstermesinde yapılması gerekenden biri de Google’de aratmaktır. Ancak Google’de konuyu araştırırken dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü dikkat edilmeden indirilen dosyalar bilgisayarlara daha çok zarar verebilmektedir.

Yanlışlıkla silinen dosyayı geri yüklemek için tekrardan dosyayı kaldırıp, yüklemek lazım. Çünkü programdaki asıl soru Visual C++ kitaplığının, program ile beraber yükleniyor olmasıdır. Tekrardan yüklenme durumunda hatalı yüklenmiş olabilir.

Aynı zamanda komut sistemi aracılığıyla disk doğrulama işlemi yapılarak yaşanılan sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Sorunu halledebilmek için, Windows tuşu + R’ye basın veya rama kutusuna CMD yazın veya Başlat menüsüne basarak sağa tıklayın, ardından Komut İstemi’ni yönetici olarak çalıştırın.

Ardından komut isteminden regsvr32/u VCRUNTIME140.dll komutunu yazarak entere basın. Diğer bir adımda ise ilk yapılan uygulamadan sonra regsvr32 VCRUNTIME140.dll komutana girerek entere basın. Bu komuttan sonra bilgisayarı yeniden başlatıp, ardından sorunun devam edilip edilmediğine bakın.

Eğer yapılan uygulama başarısız olursa farklı bir yöntem ile sorun çözülmeye çalışılır. Bu yöntem ise disk doğrulama yöntemidir.

İlk basamakta Windows tuşu+ R’ye basılır. Bunun dışında rama kutusuna CMD yazarak veya Başlat menüsüne sağ tıklayarak Komut İstemi’ni yönetici olarak çalıştırabilirsiniz. İkinci aşamada ise Komut İstemi penceresinden sfc/ scannow komutunu yazarak entere basılır. Bu aşamanın hızlı olup olmamasını ise disk hızı belirlemektedir. Ardından sorunun devam ettiğini kontrol edin.

Eğer bu yöntem ile de sorun çözülmez ise, Visual C++ kütüphanesini yeniden yükleyin. Ardından arama kutusuna Denetim Masası yazın ve Denetim Masası üzerinden Programlar ve Özellikler menüsüne geçin. Menüye geçtikten sonra program listesinde bulunan Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable programını bilgisayardan kaldırın. Daha sonra Visual C++ 2015 versiyonunu indirin. Aşamalar bittikten sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Eğer bu yöntemde sorunun gidermesinde yardımcı olmadıysa, vcruntime140.dll dosyasını manuel olarak indirin ve ilgili klasöre kopyalayın. Ardından vcruntime140.dll dosyasını bilgisayar sisteminize uygun bir şekilde ilgili dosyayı indirin. Ardından indirilen dosyanın güvenilir olduğunu kontrol edin. Bilgisayarım kısmına girdikten sonra C diskine girip, Program Dosyaları klasörünü bulup, arama çubuğuna ‘vcruntime140.dll’ yazın ve dosyayı aratın. İndirilen dosyayı buraya yapıştırın. Program Dosyaları klasöründe vcruntime140.dll dosyasını aratıp, indirdiğiniz dosyayı bulduğunuz dosyanın yerine yapıştırın. Yapılan bu yöntemden sonra sorun hala devam ediyorsa, program yayıncısı ile iletişime geçin.