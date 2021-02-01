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Windows 10'un yeni versiyonunun yayınlanma tarihi açıklandı!

Windows 10'un yeni sürümünün geliştirmeleri devam ediyor. Şirket, güncellemenin tarihini yanlışlıkla duyurdu.

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:56
Windows 10'un yeni versiyonunun yayınlanma tarihi açıklandı!
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Windows 10'a gelecek olan ve hâlâ geliştirilmesi devam eden yeni güncellemenin ne zaman çıkacağı yanlışlıkla Microsoft tarafından açıklandı.Yeni güncellemenin adının 21H1 olduğu ve güncellemenin Haziran ayınca çıkmasının planlandığı öğrenildi.

 

Normal şartlarda Mayısıs ayında çıkması gereken güncellemenin çıkış tarihinde gecikme yaşandığı dikkatleri çekti. Güncellemede çok fazla değişiklik ve yeni özellik olacağı düşünülmüyor.

 

Güncellemede neler olacak?

 

Windows 10!un gelecek olan büyük güncellemesinin kalite iyileştirme ve hata düzeltme olacağı biliniyor. Tehlikeli bir güvenlik açığını ortadan kaldıracağı da söylentiler arasında yer alıyor.

 

 

Bu güncellemeden sonra gelecek olan esas güncellemenin sonbaharda yayınlanması bekleniyor. 21H2'de kullanıcılar için yeni bir arayüz bekleniyor. Güncellemenin gerçek ayrıntılarının birkaç ay içinde belli olacağı bildiriliyor.



Son Güncelleme: 01.02.2021 20:56
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Anahtar Kelimeler:
WindowsWindows 10Microsoft
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