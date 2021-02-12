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Windows 10'da yaşanan mavi ekran sorunu için "acil durum" güncellemesi geldi

Windows 10 kullanıcıları bir süredir mavi ekran problemi ile karşılaşıyor. İnternete bağlandıklarında, bilgisayarı uyku modundan çıkardıklarına karşılarına mavi ekran çıkıyordu. Microsoft, bu problemi çözmek için acil durum güncellemesi çıkardı.

12 Şubat 2021 Cuma 20:23
Windows 10'da yaşanan mavi ekran sorunu için
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Microsoft, Windows 10 için ocak ve şubat aylarından güncelleme yamaları yayınladı. Yamalar sebebiyle kullanıcılar problem yaşamaya başladı. Kullanıcılardan gelen şikayetler artmaya başladığı için Microsoft, acil durum güncellemesi yayınlamak zorunda kaldı.

Planda olmayan bu acil durum güncellemesi ile ocak ve şubat ayının yol açtığı problemlerin çözülmesi planlanıyor. Wi-Fi’ye bağlanan kullanıcıların karşısına intenete bağlandıkları anda mavi ekran çıkıyor.

Microsoft, gerçekten de ocak ve şubat ayında yayınlanan yama güncellemeleri sebebiyle bu sorunların olduğunu açıkladı. Sadece Wi-Fi’ye bağlanıldığında değil uyku ya da hazırda bekletme modundan uyandırıldığında da ekranlarda mavi ekran çıkıyor.

KB5001023 numaralı acil durum güncellemesiyle birlikte mavi ekran probleminin geçmesi bekleniyor. Güncelleme, sadece bu problemi çözmek için yayınlanıyor. Mavi ekran problemi yaşayan kullanıcılar, bu yeni güncellemeyi indirerek sorunu çözebilirler. Güncellemenin size gelip gelmediğini öğrenmek için Windows Update menüsüne girmelisiniz. Güncellemeyi buradan yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 12.02.2021 20:23
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Anahtar Kelimeler:
MicrosoftWindowsWindows 10Mavi EkranGüncellemeAcil Durum
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