Windows 10 wifi şifresi yazılmıyor, ne yapmalıyım?

Windows 10 Wifi Şifresi Yazamama Hatası Nasıl Çözülür?
Windows 10 kullanıcıları bilgisayarlarında Wifi şifresi yazamama hatasını yaşadıklarından dolayı bu problemin çözümünün ne olduğunu merakla araştırıyorlar.
Genel bir sorun olan Windows 10 işletim sisteminde Wifi şifresi yazamama problemi için bazı belli başlı çözümler bulunuyor. İşte çözümler;
1-Windows 10 Wifi Şifresi Yazamama Sorunu Çözümü
Win + Stuşlarına aynı anda basarak karşınıza çıkan pencereye
CMDyazıyoruz.
- Ekranda yer alan
Komut İşlemisatırına sağ tıklayarak
yönetici olarak çalıştırdiyoruz.
- Eğer tüm işlemleri doğru yaptıysanız siyah bir ekran açılacaktır. Bu siyah ekrana
SFC/SCANNOWyazıp
ENTERtuşuna basıyoruz.
- Sistem taraması 100% olduğunda
bilgisayarınızı yeniden başlataraksorununuzun çözülüp çözülmediğini kontrol edebilirsiniz.
2-Office Excel Yazı Yazamama Ve Wifi Yazamama Sorunun Çözümü
- İlk önce
Görev
Yöneticisikısmına sağ tıklayarak görev yöneticisini açın.
- Karşınıza gelen pencerenin sol üst kısmından önce
Dosyasonrada
Yeni
Görevi
Çalıştırseçeneğine tıklayın.
- Yeni görev olarak karşınıza çıkan kutuya
Powershellyazın ve altında ki
Bu görevi yönetici ayrıcalıklarıyla oluşturseçeneğini işaretleyin.
$manifest = (Get-AppxPackage Microsoft.WindowsStore).InstallLocation + ‘\AppxManifest.xml’ ; Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $manifestburadaki kodu kopyalayın ve mouse yardımı ile sağ tıklayıp karşınıza gelen ekrana yapıştırın ve
ENTERtuşuna basın.
bilgisayarınızı yeniden başlatınve sorununuzun düzelip düzelmediğini kontrol edin.
3-Office Word Yazı Yazamama Ve Wifi Şifresi Yazamama Sorunun Çözümü
Yukarıdaki verilen 2 yol denendikten sonra yaşanan problem devam ediyorsa bu yolu da denemekte fayda var.
Wintuşuyla
Stuşlarına birlikte basarak açılan kutucuk kısmına
CMDyazın.
Komut işlemi satırınasağ tıklayıp
Yönetici
Olarak
Çalıştırseçeneğine tıklayın.
- Ekrana gelen siyah ekrana sırası ile aşağıda verilen komutları Mouse ile kopyalayarak siyah ekrandaki yazı yazılacak kısma yapıştırın.
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
- Komutları yapıştırdıktan sonra
Entertuşuna basarak bilgisayarı yeniden başlatın.
Yukarıdaki yolları uyguladıktan sonra yaşadığınız problemler çözüme kavuşacaktır.
Son Güncelleme: 08.02.2021 16:16