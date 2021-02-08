İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...

Windows 10 wifi şifresi yazılmıyor, ne yapmalıyım?

Windows 10 Wifi Şifresi girememe sorunu nasıl çözülür? Windows 10 Wifi Şifresi girememe sorunu çözüm yolları neler? Office Word Yazı Yazamama sorunu nasıl çözülür? Office Excel Yazı Yazamama sorunu nasıl çözülür? Windows 10 işletim sistemi kullanıcıları yaşadıkları Wİfi şifresi yazamama probleminin çözümüyle beraber Office uygulaması olan Word ve Excel programlarında yazı yazamama porbleminin çözüm yollarının neler olduğunu merakla araştırıyorlar.

08 Şubat 2021 Pazartesi 16:16
Windows 10 wifi şifresi yazılmıyor, ne yapmalıyım?
Takip Et:

Windows 10 Wifi Şifresi Yazamama Hatası Nasıl Çözülür?

Windows 10 kullanıcıları bilgisayarlarında Wifi şifresi yazamama hatasını yaşadıklarından dolayı bu problemin çözümünün ne olduğunu merakla araştırıyorlar.

Genel bir sorun olan Windows 10 işletim sisteminde Wifi şifresi yazamama problemi için bazı belli başlı çözümler bulunuyor. İşte çözümler;

1-Windows 10 Wifi Şifresi Yazamama Sorunu Çözümü

  • Win + S

     tuşlarına aynı anda basarak karşınıza çıkan pencereye 

    CMD

     yazıyoruz.
  • Ekranda yer alan 

    Komut İşlemi

     satırına sağ tıklayarak 

    yönetici olarak çalıştır

     diyoruz.
  • Eğer tüm işlemleri doğru yaptıysanız siyah bir ekran açılacaktır. Bu siyah ekrana 

    SFC/SCANNOW

     yazıp 

    ENTER

     tuşuna basıyoruz.
  • Sistem taraması 100% olduğunda 

    bilgisayarınızı yeniden başlatarak

     sorununuzun çözülüp çözülmediğini kontrol edebilirsiniz.

2-Office Excel Yazı Yazamama Ve Wifi Yazamama Sorunun Çözümü

Yukarıdaki yolların uygulanmasının ardından yaşanan problem devam ediyorsa aşağıdaki çözüm yollarını uygulayabilirsiniz.

  • İlk önce

    Görev

    Yöneticisi

    kısmına sağ tıklayarak görev yöneticisini açın.
  • Karşınıza gelen pencerenin sol üst kısmından önce

    Dosya

    sonrada

    Yeni

    Görevi

    Çalıştır

    seçeneğine tıklayın.
  • Yeni görev olarak karşınıza çıkan kutuya 

    Powershell

     yazın ve altında ki 

    Bu görevi yönetici ayrıcalıklarıyla oluştur

     seçeneğini işaretleyin.

  • $manifest = (Get-AppxPackage Microsoft.WindowsStore).InstallLocation + ‘\AppxManifest.xml’ ; Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $manifest

     buradaki kodu kopyalayın ve mouse yardımı ile sağ tıklayıp karşınıza gelen ekrana yapıştırın ve 

    ENTER

     tuşuna basın.
Tüm bu işlemlerin ardından 

bilgisayarınızı yeniden başlatın

 ve sorununuzun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

3-Office Word Yazı Yazamama Ve Wifi Şifresi Yazamama Sorunun Çözümü

Yukarıdaki verilen 2 yol denendikten sonra yaşanan problem devam ediyorsa bu yolu da denemekte fayda var.

  • Win

    tuşuyla

    S

    tuşlarına birlikte basarak açılan kutucuk kısmına

    CMD

    yazın.

  • Komut işlemi satırına

    sağ tıklayıp

    Yönetici

    Olarak

    Çalıştır

    seçeneğine tıklayın.
  • Ekrana gelen siyah ekrana sırası ile aşağıda verilen komutları Mouse ile kopyalayarak siyah ekrandaki yazı yazılacak kısma yapıştırın.

  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth

    DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

  • Komutları yapıştırdıktan sonra

    Enter

    tuşuna basarak bilgisayarı yeniden başlatın.

Yukarıdaki yolları uyguladıktan sonra yaşadığınız problemler çözüme kavuşacaktır.



Son Güncelleme: 08.02.2021 16:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Office Excel Yazı YazamamaOffice Word Yazı YazamamaWindows 10 Wifi Şifresi YazamamaWindows 10Wifi Şifresi Yazamama Çözümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Steam, rekor kırmaya doyamıyor: Kendi rekorunu tekrar kırdı!
Steam, rekor kırmaya doyamıyor: Kendi rekorunu tekrar kırdı!
Kardiyologlar uyardı: iPhone 12'ler kalp pili ve defibratöre zarar veriyor!
Kardiyologlar uyardı: iPhone 12'ler kalp pili ve defibratöre zarar veriyor!
Google, çerez politikasında değişikliğe gidecek
Google, çerez politikasında değişikliğe gidecek
Yeni kimlik tanımlamada yerli parmak izi tanıma sisteminde sona gelindi
Yeni kimlik tanımlamada yerli parmak izi tanıma sisteminde sona gelindi
Çin'in Tienvın-1 uydusundan gelen ilk görüntü
Çin'in Tienvın-1 uydusundan gelen ilk görüntü
OnePlus 9 Pro Hasselblad'ın teknik özellikleri sızdırıldı!
OnePlus 9 Pro Hasselblad'ın teknik özellikleri sızdırıldı!

Popüler Haberler

Windows 10 wifi şifresi yazılmıyor, ne yapmalıyım?
Şubat Çılgın Sayısal Loto 8 Şubat 2021 Pazartesi çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Çalışan anneye yapılan devlet yardım ve destekleri 2021
Eşkıya yeni fragmanı yok mu? 9 Şubat EDHO yeni bölüm bu hafta yok mu, neden yayınlanmıyor?
Yasak Elma Şahika öldü mü?
Çukur Yamaç ölecek mi?
iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 8 Şubat 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
TRT Belgesel Sıfır Atık hangi günler, ne zaman, kaçta yayınlanıyor? TRT BELGESEL Sıfır Atık sunucusu Doğan Akdoğan kimdir?
2021 en yüksek ve en düşük memur maaşları ne kadar oldu? Güncel 2021 memur maaşı tablosu
Survivor 2020 7.hafta 31 Mart Ünlüler SMS sıralaması sonuçları
Çukur dizi oyuncusu Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak hakkında bilgiler
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 18 Kasım Çarşamba 2020 canlı maç yayın saatleri
Beni Bırakma dizisinde Yusuf karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Gökberk Yıldırım)
Sarı humma salgını nedir, nasıl bulaşır? Sarı humma hastalığı bulaşma yolları ve tedavisi
Yarı zamanlı çalışma ile çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 2021
Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2020
2021 yılı evden yapılarak para kazandıracak işler
Ofsayt çizgisi kim tarafından, nasıl çiziliyor? Ofsayt çizgisi teknolojisi nedir?
Internetten TC kimlik no ile adres sorgulama işlemi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.