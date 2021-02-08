Windows 10 wifi şifresi yazılmıyor, ne yapmalıyım?

Windows 10 Wifi Şifresi Yazamama Hatası Nasıl Çözülür?

Windows 10 kullanıcıları bilgisayarlarında Wifi şifresi yazamama hatasını yaşadıklarından dolayı bu problemin çözümünün ne olduğunu merakla araştırıyorlar.

Genel bir sorun olan Windows 10 işletim sisteminde Wifi şifresi yazamama problemi için bazı belli başlı çözümler bulunuyor. İşte çözümler;

1-Windows 10 Wifi Şifresi Yazamama Sorunu Çözümü

Win + S tuşlarına aynı anda basarak karşınıza çıkan pencereye CMD yazıyoruz.

tuşlarına aynı anda basarak karşınıza çıkan pencereye yazıyoruz. Ekranda yer alan Komut İşlemi satırına sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştır diyoruz.

satırına sağ tıklayarak diyoruz. Eğer tüm işlemleri doğru yaptıysanız siyah bir ekran açılacaktır. Bu siyah ekrana SFC/SCANNOW yazıp ENTER tuşuna basıyoruz.

yazıp tuşuna basıyoruz. Sistem taraması 100% olduğunda bilgisayarınızı yeniden başlatarak sorununuzun çözülüp çözülmediğini kontrol edebilirsiniz.

2-Office Excel Yazı Yazamama Ve Wifi Yazamama Sorunun Çözümü

İlk önce Görev Yöneticisi kısmına sağ tıklayarak görev yöneticisini açın.

kısmına sağ tıklayarak görev yöneticisini açın. Karşınıza gelen pencerenin sol üst kısmından önce Dosya sonrada Yeni Görevi Çalıştır seçeneğine tıklayın.

sonrada seçeneğine tıklayın. Yeni görev olarak karşınıza çıkan kutuya Powershell yazın ve altında ki Bu görevi yönetici ayrıcalıklarıyla oluştur seçeneğini işaretleyin.

yazın ve altında ki seçeneğini işaretleyin. $manifest = (Get-AppxPackage Microsoft.WindowsStore).InstallLocation + ‘\AppxManifest.xml’ ; Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $manifest buradaki kodu kopyalayın ve mouse yardımı ile sağ tıklayıp karşınıza gelen ekrana yapıştırın ve ENTER tuşuna basın.

bilgisayarınızı yeniden başlatın

Yukarıdaki yolların uygulanmasının ardından yaşanan problem devam ediyorsa aşağıdaki çözüm yollarını uygulayabilirsiniz.Tüm bu işlemlerin ardındanve sorununuzun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

3-Office Word Yazı Yazamama Ve Wifi Şifresi Yazamama Sorunun Çözümü

Yukarıdaki verilen 2 yol denendikten sonra yaşanan problem devam ediyorsa bu yolu da denemekte fayda var.

Win tuşuyla S tuşlarına birlikte basarak açılan kutucuk kısmına CMD yazın.

tuşuyla tuşlarına birlikte basarak açılan kutucuk kısmına yazın. Komut işlemi satırına sağ tıklayıp Yönetici Olarak Çalıştır seçeneğine tıklayın.

sağ tıklayıp seçeneğine tıklayın. Ekrana gelen siyah ekrana sırası ile aşağıda verilen komutları Mouse ile kopyalayarak siyah ekrandaki yazı yazılacak kısma yapıştırın.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Komutları yapıştırdıktan sonra Enter tuşuna basarak bilgisayarı yeniden başlatın.

Yukarıdaki yolları uyguladıktan sonra yaşadığınız problemler çözüme kavuşacaktır.