İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci kez baba oldu!
Son Dakika
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci...
Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi: Sandalye ile saldırdı!
Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi:...
Patronuna kızan kadın işçi depoyu havaya uçurarak 16 milyon zarar çıkardı
Son Dakika
Patronuna kızan kadın işçi depoyu...

Windows 10 sürümü için gizlilik ayarları nedir? Bilgisayarımızı nasıl güvende tutarız?

Her bilgisayar kullanıcısının endişe duyduğu önemli bir konu güvenliktir. Windows 10 kullanıcıları içinde güvenlik endişeleri bu yazımızla son bulacak. Gizlilik ayarlarını nasıl yaparız? Nasıl bilgisayarımız daha güvende olur? Detaylar haberimizde.

11 Aralık 2021 Cumartesi 20:09
Windows 10 sürümü için gizlilik ayarları nedir? Bilgisayarımızı nasıl güvende tutarız?
Takip Et:

Her bilgisayar kullanıcısı işletim sisteminin güvenliğini sağlamayı amaç edinir. Sanal alanda güvenlik endişesi daha büyüktür çünkü işletim sistemleri karmakarışık ve anlaşılması zordur. Daha bir çok tartışmalı konunun varlığı da mevcuttur. Windows 10 kullanıcıları için güvenlik endişesinin anahtarı olan gizlilik ayarlarını yazımızda anlatacak ve nasıl yapılır sorusuna cevap vereceğiz.

Güvenliği artırmak için ne gibi önlemler alınması gerektiği herkes için bir soru işareti olmaya devam etmektedir. Bu önemlidir çünkü bilgisayarımızdaki verilerimiz özel verilerdir ve bunların herhangi bir yolla başkalarının eline geçmesini istemeyiz. Bu veriler içerisinde fotoğraflar olduğu gibi kullanıcıların kişisel bilgileri, hesapları ve şifreleri de bulunmaktadır. Yanlış kişilerin bunları kullanması kullanıcıların için belli başlı sıkıntılara sebep olabilir. Bu güvenliği sağlamak için gizlilik ayarları nedir ve nasıl yapılır bilinmesi gerekmektedir.

Windows 10 sürümü için gizlilik ayarlarının püf noktaları nelerdir? Gizlilik ayarlarını nasıl yaparız?

Daha güvenli kullanım için gizlilik ayarlarını düzenlemek gerekmektedir. Fakat bir çok kullanıcı bu ayarları nasıl yöneteceğini bilemeyebilir. Bu yüzden adım adım gizlilik ayarı nasıl yapılır sorunun cevabını sizlerle paylaşacağız

İlk adım olarak, halihazırdaki ayarlara göz atmak gerekir. Başlat menüsünden buraya bakmak için giriş yapılır.

İkinci olarak ayarlar sekmesine tıklanır ve oradan gizlilik ile ilgili olan yönergeler takip edilir. Bu takip yapıldıktan sonra ise “Windows izinleri” karşımıza çıkar ve sonraki adım için girilmesi gereken yer burasıdır.

Üçüncü adım olarak ise izinler bölümüne girişten sonra diğer seçenekler ile karşılaşırız ve burada sırası ile şunları gözlemleriz; genel, mürekkep oluşturma ve kişiselleştirme, konuşma, tanılama ve geri bildirim, etkinlik geçmişi gibi alt başlıklar karşımıza çıkar.

Son adım olarak ise bu alt menülere tıklandığında ekranımıza yansıyacak olan daha fazla bilgi edinin butonu bu alanlar üzerinde gizlilik ile daha fazla düzenleme yapmamıza yardımcı olacaktır.

Genel izinlerde gizlilik ayarları Windows 10 için nasıl düzenlenir?

Genel izinler için gizliliği düzenlemek istiyorsak izleyeceğimiz adımlar şunlardır;

Reklam kimliğinin uygulamalar tarafından kullanılmasına izin verme olarak yazılan bölümde kapalıyı işaretlememiz gerekir.

Web sitelerinin dil listeme erişerek yerel olarak uygun içerik sağlamasına izin verme olarak yazılan bölümde de yine ilk adımda yaptığımız gibi kapalıyı işaretleyeceğiz.

Windows izleme uygulamasının başlamasına izin verme olarak yazılan bölümü de kapattıktan sonra son olarak ayarlar uygulamasında önerilen içerikleri bana göster olarak yazılan bölümü de kapatıyoruz ve böylece genel izinlerde gizlilik ayalarını başarıyla yapmış oluyoruz.

Windows 10 için konuşma mürekkep ve yazma bölümünde gizlilik ayarları adım adım nasıldır, nasıl yapılır?

Bu bölümdeki ayarlar için yine adım adım ilerlenmelidir. İzlenecek yol haritası ise şöyledir;

Konuşma ve hizmeti yazma önerileri bölümü olarak geçen bölümü kapatıyoruz (Ancak istisna olarak cortana dijital yardımcısı kullananlar burayı açık tutmalıdır.)

Windows 10 için tanılama ve geri besleme gizlilik ayarları, etkinlik geçmişi gizlilik ayarları için hangi yollar izlenmeli ve neler yapılmalıdır?

Tanılama ve geri besleme bölümü için yapılacaklar oldukça basittir. Gizlilik ayarları için şu adımları izleriz;

Microsoft veri miktarını seçme adlı bölüm “temel”e ayarlanır

Özel deneyimler adlı bölün kapalıya alınır

Tanılama veri görüntüleyicisi adlı bölüm kapalıya alınır

Geri bildirim sıklığı adlı bölüm hiçbir zaman olarak işaretlenir. Böylece bu bölümün gizlilik ayarları düzenlenmiş olur.

Etkinlik geçmişi gizliliğini de düzenlememiz gerekmektedir. Bu da güvenlik için oldukça önemlidir. Bu alan için ise yapılması gerekenler şöyledir;

Windows’un bu bilgisayarda etkinliklerimi toplamasına izin ver adlı bölümü kapalıya alırız

Windows’un bu bilgisayardaki etkinlikleri bulutla eşitlemesine izin ver adlı bölümü de kapalıya alırız

Son olarak ise hesaplardan gelen etkinlikleri göster adlı bölümü kapalıya alırız ve artık bu alanda gizlilik düzenlemesi ile güvendedir.

Windows 10 için uygulama izinleri gizlilik ayarlarında nelere dikkat etmeliyiz, gizlilik ayarlarını nasıl düzenlemeliyiz?

Uygulama izinleri gizlilik ayarlarını da düzenlediğimizde bilgisayarımız artık bizim için daha güvenli bir ortam haline gelecektir. Ayarlarını düzenlemek için şu adımları izleriz;

Konum hizmeti- haritalara konum erişmesi adlı bölüm kapalıya alınır

Bildirim erişimlerinde istenilen uygulamalara erişim izni verilebilir adlı bölümde istediğimiz bize güvenli gelmeyen uygulamaların izinlerini kaldırmamız mümkündür

Posta uygulaması edge uygulamasının hesap bilgilerine erişmesini isteyip istememek bize kalmıştır burayı kendi isteğimize göre düzenleriz.

Kişiler, takvim, arama kaydı, e-posta, mesajlaşma gibi bölümleri kapalıya alırız

Geri bildirim alınmayan arka plan uygulamalarını ise yine kapalıya alırız

Uygulama tanılama, otomatik dosya indirmesine izin verme, belge, resim, video, dosyalara erişimlerin iznini kapalıya alırız.

Başka bilgisayardan indirme yapılmasını onaylamayı da kapalıya alırız

Otomatik önek gönderimi bölümünü de yine kapatırız

Böylece gizlilik ayarlarını yaparız ve güvenli kullanım için bilgisayarımızı hazırlarız.


Son Güncelleme: 11.12.2021 20:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Windows10GizlilikGüvenlikBilgisayarBilgisayarkullanıcılarıGizlilikayarları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilgisayarınızın aşırı ısınmasını nasıl önlersiniz? Bilgisayarlar en çok hangi işlemlerde ısı üretmektedir?
Bilgisayarınızın aşırı ısınmasını nasıl önlersiniz? Bilgisayarlar en çok hangi işlemlerde ısı üretmektedir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 11 Aralık 2021 Cumartesi Instagram giriş sorunu
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 11 Aralık 2021 Cumartesi Instagram giriş sorunu
Ehliyet gerektirmeyen Citroen Ami aracı ücreti ve özellikleri
Ehliyet gerektirmeyen Citroen Ami aracı ücreti ve özellikleri
Elden taksitle cep telefonu satışı yapan yerler nereleri ?
Elden taksitle cep telefonu satışı yapan yerler nereleri ?
Instagram'da en çok takipçisi olan Türkler kimler?
Instagram'da en çok takipçisi olan Türkler kimler?
Instagram hesabı nasıl dondurulur ?
Instagram hesabı nasıl dondurulur ?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Windows 10 sürümü için gizlilik ayarları nedir? Bilgisayarımızı nasıl güvende tutarız?
Amazon Prime Video Deliler Balosu filmi konusu nedir? 1900'lü yılların Paris'i Amazon Prime ile izleyenlerle buluşuyor
Ada Masalı dizisi Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşındadır?
İkimizin Sırrı Emir ( Ceyhun Mengiroğlu) kimdir?
Aşk Mantık İntikam dizisi Elif kim?
Kardeşlerim dizisi Süsen ( Lizge Cömert ) kimdir?
GSS prim borcu nasıl sildirilir? GSS prim borcu sildirme şartları nelerdir?
Bekçi olma şartları nelerdir? Bekçi maaşları ne kadar? Bekçiliğe başvururken gereken evraklar nelerdir?
2021 yılı kapıdan kapıya satış temsilcisi ne kadar maaş alıyor?
1 Temmuz 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
İmza beyannamesi ne kadar süre geçerlidir? 2021 imza beyannamesi ne işe yarar?
Üretim ve planlama uzmanı maaşı ne kadar? 2021 Üretim ve planlama uzmanı maaşı
Asortici (deri/kürk hazır giyim) ne işi yapmaktadır? Asortici (deri/kürk hazır giyim) maaşları ne kadardır?
TJK 11 Aralık 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Horlamanın bir tedavisi var mı? Horlama nasıl geçer?Horlama belirtileri nelerdir ?
Help filminin konusu nedir?
Fox TV Elbet Bir Gün dizisi nerede çekilmektedir ?
Fox TV Elbet Bir Gün dizisi oyuncuları kimler? Elbet Bir Gün dizisi oyuncularıyla dikkat çekiyor
12 Aralık 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 12 Aralık Pazar at yarışı programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.