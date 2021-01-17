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Windows 10 kullananların bilgisayarlarını kullanılamaz hale getirecek yeni bir hata bulundu!

Windows 10 işletim sisteminin kullanıldığı bilgisayarları kullanılamaz hale getirebilecek yeni bir hatanın keşfedildiği açıklandı. Kötü amaçlı yazılımcılar tarafından herhangi bir dosyanın içine saklanabilen bu hatanın bilgisayarların sabit diskini bozduğu aktarıldı...

17 Ocak 2021 Pazar 22:33
Windows 10 kullananların bilgisayarlarını kullanılamaz hale getirecek yeni bir hata bulundu!
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Dünya üzerinde en çok kullanılan işletim sistemi olan Windows 10’un kullanıldığı bilgisayarları kullanılamaz hale getirdiği ifade edilen yeni bir hata gündeme geldi. Microsoft yaptığı açıklama ile ortaya çıkan hatayı kabul ederek çalışmalarını başlattığını söyledi.

Windows 10 kullanılan cihazlarda oldukça büyük bir tehlikeyi ortaya çıkaran, sabit diskin ve bilgisayarın kullanılamaz hale gelmesine neden olan yeni bir hata keşfedildi. Kötü amaçlı yazılımcılar tarafından özel hazırlanan bu satır herhangi bir dosyanın içine kolaylıkla saklanabiliyor. Bu dosyanın bilgisayarınıza girmesi, sabit diskinizi kullanılamaz hale getirmek için yeterli oluyor.

Will Dormann açıklamada bulundu

Güvenlik açığı analisti Will Dormann, elde ettikleri verileri doğrulayarak NTFS bozulmasını tetiklemenin farklı yöntemleri olabileceğini anlattı. Ayrıca Windows 10 kapsamındaki bu hatanın ortalama 3 senedir varolduğunun bilindiği ifade edildi.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
MicrosoftWindows 10
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