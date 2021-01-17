Windows 10 kullananların bilgisayarlarını kullanılamaz hale getirecek yeni bir hata bulundu!

Dünya üzerinde en çok kullanılan işletim sistemi olan Windows 10’un kullanıldığı bilgisayarları kullanılamaz hale getirdiği ifade edilen yeni bir hata gündeme geldi. Microsoft yaptığı açıklama ile ortaya çıkan hatayı kabul ederek çalışmalarını başlattığını söyledi.

Will Dormann açıklamada bulundu

Windows 10 kullanılan cihazlarda oldukça büyük bir tehlikeyi ortaya çıkaran, sabit diskin ve bilgisayarın kullanılamaz hale gelmesine neden olan yeni bir hata keşfedildi. Kötü amaçlı yazılımcılar tarafından özel hazırlanan bu satır herhangi bir dosyanın içine kolaylıkla saklanabiliyor. Bu dosyanın bilgisayarınıza girmesi, sabit diskinizi kullanılamaz hale getirmek için yeterli oluyor.

Güvenlik açığı analisti Will Dormann, elde ettikleri verileri doğrulayarak NTFS bozulmasını tetiklemenin farklı yöntemleri olabileceğini anlattı. Ayrıca Windows 10 kapsamındaki bu hatanın ortalama 3 senedir varolduğunun bilindiği ifade edildi.