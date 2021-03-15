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Windows 10 güncellemeler nasıl duraklatılır? Windows 10 otomatik güncelleme duraklatma işlemleri

Windows kullanıcıları bilgisayarlarına gelen Windows 10 güncellemelerini bazen durdurmak bazen de ertelemek istiyorlar. Çoğu kullanıcı güncelleme işlemini nasıl durduracağını merak ediyor. Haberimizde Windows 10 güncellemesinin nasıl durdurulduğunu görsellerle beraber anlattık.

15 Mart 2021 Pazartesi 01:04
Windows 10 güncellemeler nasıl duraklatılır? Windows 10 otomatik güncelleme duraklatma işlemleri
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Windows 10 güncellemesini durdurmak isteyen kullanıcılar aşağıda görselde gösterilen adımları uygulayarak işlemlerini tamamlayabilirler.

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 01:04
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Anahtar Kelimeler:
Windows10GüncellemeGüncellemeDurdurma
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