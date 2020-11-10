Windows 10 0x0000000F hatası çözüm yolları

Windows 10 kullanıcılarının aldığı hatalardan bir tanesi de 0x0000000F hatasıdır. Bu hatanın çözümü hakkında uygulanabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır. 0x000000F BSOD hatası diğer ismiyle de mavi ekran hatası olarak bilinmektedir. Bazı kullanıcılar bu hatayı almamak için bilgisayarlarını uyku moduna geçirmekten ve uyandırmaktan kaçınmaktadırlar.

Aşağıdaki kısımda bazı mavi ekran hatası iletileri yer almaktadır.

bilgisayarınızın onarılması gerekiyor 0x0000000F

başlatma hatası 0x0000000F

SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED (0x0000000F)

erişim ihlali okuma yeri 0x0000000F

netowork önyüklemeli 0x0000000F durumu

uefi önyükleme hatası 0x0000000fF

UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP 0x0000000F ntknlpa.exe 3f476

Windows 10 0x0000000F Hatası Çözümü

İlk olarak Windows Varsayılan BSOD Sorun Gidericisinin etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

Windows’ta Ayarlar’ı açın.

Bunu Windows tuşu + I birleşimini kullanarak yapabilirsiniz.

Ayarlar’da Güncelleme ve Güvenlik grubunu seçin.

Ardından, soldaki panelden Sorun Giderme’yi seçin.

Sağ taraftaki Mavi Ekran’a tıklayın.

Son olarak, Sorun gidericiyi çalıştır düğmesini seçin.

Bulunan hataların düzeltilmesi sonrasında bilgisayar yeniden başlatılmalıdır. Yine de bu hata alınmaya devam ediliyorsa RAM’lerde bir problem olabilmektedir.

İkinci adım olarak Windows Bellek Tanılama’nın kullanılması ve RAM’lerin test edilmesi gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

Başlat menüsünü görüntülemek için Windows tuşuna basın.

Başlat menüsünde, Windows bellek tanım yazmaya başlayın ve ardından sonuçlardan Windows Bellek Tanılama’yı seçin.

İPUCU : Ayrıca arama yerine Çalıştır yazıp açılan pencereye mdsched yazarak Windows Bellek Tanılama sihirbazı açabilirsiniz.

Ardından, Windows size iki seçenek sunacaktır – Şimdi yeniden başlat’ı seçin ve sorunları kontrol edin.

Bu noktada, sistem bellek sorunlarını tespit ederken makineniz yeniden başlatılır ve sizi mavi bir ekrana götürür.

Bellek kontrolü tamamlandıktan sonra bilgisayar yeniden başlatılır.

Son olarak, sistem başarıyla Windows’a önyükleme yaptığında, tanılama sonuçlarını görüntülemek için Sistem tepsisinden Bildirim alanını tıklatın.

Üçüncü adım olarak bu hatanın atlanabilmesi için Windows’un Güvenli Mod’a önyükleme yapılması gereklidir. Güvenli modda başlatmak, sistemin gereksiz programlar ya da işlemler olmadan geri yüklenmesi anlamına gelmektedir. Bunun yapılabilmesi için gereken adımlar aşağıdaki gibidir.

Windows tuşuna ve R’ye basarak Çalıştır iletişim kutusunu açın.

Çalıştır alanına msconfig yazın ve Sistem Yapılandırma sihirbazını başlatmak için Enter tuşuna basın.

Ardından, Önyükleme sekmesine gidin ve Önyükleme seçenekleri bölümüne gidin.

Burada Güvenli önyükleme etiketli kutuyu işaretleyin ve En az düğmesinin seçili olduğundan emin olun.

Şimdi Uygula düğmesine basın ve ardından değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam’a tıklayın.

Ardından, bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ekran hemen yanar, sürekli olarak F8 tuşuna (veya bilgisayar modelinizin işlev tuşuna) basın.

Şimdi Başlangıç ​​Ayarları ekranına geleceksiniz. Burada çeşitli başlatma modları listelenmiştir.

Sisteminizi Güvenli Modda başlatmak için Güvenli Modu Etkinleştir seçeneğine karşılık gelen sayıya basın.

Dördüncü adım olarak ise eksik sürücü dosyalarının kurtarılması ve bozuk bileşenlerin sıfırlanması gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki kısımda sıralanmış olan adımlar takip edilmesi gerekmektedir.

Başlamak için Windows görev çubuğunu sağ tıklayın.

Bağlam menüsünden, Görev Yöneticisi’ni seçin.

Ardından, ekranın sol üst köşesinden Dosya sekmesine gidin ve Yeni görev çalıştır’ı tıklayın.

Bundan sonra, boş alana cmd yazın

Şimdi Bu görevi yönetici ayrıcalıklarıyla oluştur etiketli kutuyu işaretleyin.

Yönetici kullanıcısı olarak Komut İstemi’ni başlatmak için şimdi Tamam düğmesine basın.

Komut İstemi’ne -sfc /scannow yazın ve komutu çalıştırmak için Enter tuşuna basın.

Bilgisayarınız şimdi 0x0000000F BSOD’nin nedenini araştırmaya başlayacak ve sorunu düzeltmeye çalışacaktır.

Sorun giderme işlemini tamamladıktan sonra makine yeniden başlatılır.

Beşinci adım olarak ise kişilerin temiz bir Windows yüklemesi yapması gerekmektedir. Sorunun çözümü olarak format atmak da kullanılmaktadır. Her şeyin kaybedilmemesi için ilk olarak verilerin bir yedeğinin alınması önem arz etmektedir. Temiz bir Windows kurulumu yapılması, bu hatanın tekrar alınmasının önüne geçebilmektedir.

Genellikle yukarıdaki kısımda sıralanmış olan yöntemlerin uygulanması halinde bu hata çözüme kavuşmaktadır. Yine de hatanın çözümüne kavuşamadıysanız bir teknik servis ile iletişime geçmeyi deneyebilirsiniz.