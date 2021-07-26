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Win32 uygulamaları Microsoft Store ile güncellenemeyecek

Microsoft, Windows 11 için Win32 uygulamalarının Microsoft Store ile güncellenemeyeceğini açıkladı. Bu durum kullanıcılar tarafından Microsoft'un sorumluluktan kaçması olarak yorumlandı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:11
Win32 uygulamaları Microsoft Store ile güncellenemeyecek
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Microsoft, Windows 11 için farklı bir yol izleyerek kâr amacı gütmeden hem geleneksel hem de eski Win32 uygulamalarıyla birlikte diğer uygulamalar için ücretleri azalttı. Ancak bu durum Win32 uygulamaları için dezavantajları da beraberinde getirdi. Kullanıcılar Microsoft’un artık güncelleme konusunda herhangi bir sorumluluk almamak için böyle bir adım attığını düşünüyor.

Microsoft belgelerinde şu ifade yer alıyor:

‘’Uygulama güncellemelerinin Mağaza aracılığıyla sağlanması gerekmez. Son kullanıcılar, Mağaza’dan güncelleme almazlar. Uygulamalar, Mağaza’dan indirildikten sonra Windows cihazınıza yüklenen uygulamanız aracılığıyla doğrudan sizin tarafınızdan güncellenebilir’’

Win32 uygulamaları Microsoft Store ile güncellenemeyecek

Microsoft’un açıklamalarına göre artık Win32 uygulamaları Microsoft Store ile güncellenemeyecek. Geliştiriciler, mağaza aracılığıyla bir yükleyici sunabilecek ve uygulamayı CDN’lerinden indirebilecekler.


Son Güncelleme: 26.07.2021 15:11
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Anahtar Kelimeler:
Microsoft StoreWindows 11Win32
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