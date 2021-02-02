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Wild Rift'in beklenen 2.1 Yaması sonunda geldi

Yakın zamanlarda Android ve IOS için yayınlanan Wild Rift, güncellemeler ile kendini geliştirmeye devam ediyor. Oyuna yeni şampiyonlar ve kostümler ekleniyor.

02 Şubat 2021 Salı 02:25
Wild Rift'in beklenen 2.1 Yaması sonunda geldi
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Şubat ayından başlayarak mart ayının sonuna kadar sürmesi beklenen 2.1 Yaması oyuna bir sürü yeni özellikler ekliyor. Riot Games’in League of Legends’ın bir nevi mobil versiyonu olarak tanımlanabilecek Wild Rift adlı oyunu, git gide büyüyen oyuncu kitlesiyle beraber gelişmeyi sürdürüyor.

 

Oyunun büyük eksikliklerinden biri olan izleyici özelliğini sonunda oyuna ekleniyor. Bu sayede geçmiş maçlarınızı ve arkadaşlarınız devam etmekte olan maçlarını izleyebileceksiniz. Yeni şampiyonlar Xayah ve Rakan şubat ayında oyuna eklenecek. Mart ayında ise bu şampiyonlara ek olarak Katarina, Leona, Diana ve Pantheon League of Legends’ın önde gelen karakterlerinden bazıları olarak Wild Rift’e eklenecekler. Omega Timi ve Kod Adı isimli kostümlerin de oyuna eklenmesi bekleniyor. 2.2 Yaması ise nisan ayında yayınlanacak gibi gözüküyor.



Son Güncelleme: 02.02.2021 02:25
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Anahtar Kelimeler:
Wild RiftRiot GamesWild Rift Güncelleme
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