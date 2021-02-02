Wild Rift'in beklenen 2.1 Yaması sonunda geldi

Şubat ayından başlayarak mart ayının sonuna kadar sürmesi beklenen 2.1 Yaması oyuna bir sürü yeni özellikler ekliyor. Riot Games’in League of Legends’ın bir nevi mobil versiyonu olarak tanımlanabilecek Wild Rift adlı oyunu, git gide büyüyen oyuncu kitlesiyle beraber gelişmeyi sürdürüyor.

Oyunun büyük eksikliklerinden biri olan izleyici özelliğini sonunda oyuna ekleniyor. Bu sayede geçmiş maçlarınızı ve arkadaşlarınız devam etmekte olan maçlarını izleyebileceksiniz. Yeni şampiyonlar Xayah ve Rakan şubat ayında oyuna eklenecek. Mart ayında ise bu şampiyonlara ek olarak Katarina, Leona, Diana ve Pantheon League of Legends’ın önde gelen karakterlerinden bazıları olarak Wild Rift’e eklenecekler. Omega Timi ve Kod Adı isimli kostümlerin de oyuna eklenmesi bekleniyor. 2.2 Yaması ise nisan ayında yayınlanacak gibi gözüküyor.

