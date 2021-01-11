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Wi-Fi 6E nedir, ne işe yarar?

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza yeni yeni girmeye hazırlanan Wİ-Fİ 6E teknolojisinin ne olduğunu ve ne işe yaradığını yazımızda yer verdik.

11 Ocak 2021 Pazartesi 08:12
Wi-Fi 6E nedir, ne işe yarar?
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Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber birçok cihazda Wİ-Fİ 6 özelliği gelmeye başladı. Wİ-Fİ 6E, kablosuz ağlarda yavaşlamanın ve daha hızlı veri akışını sağlamayı hedefliyor.

Wİ-Fİ 6E nedir?

Wi-Fi 6, günümüzde kullanılan bütün standart 2.4 GHz ve 5 GHz radyo bantlarını kullanılmaktadır. Wi-Fi 6E teknolojisi  6 GHz bandında çalışabilmektedir.

 Wi-Fi Alliance, açıkladığı şekilde Wi-Fi 6E on dört tane ek 80 MHz kanala ve yedi tane ek 160 MHz kanala izin vermektedir. Bu kanallar birbirleriyle denk olmaz ve buda birçok sayıda ağın çalışan yerlerde ve bölgeler de tıkanık yaşanmasını en aza indirebilir. Diğer bir ifadeyle Wi-Fi 6E, 6 GHz üzerinde çalışan bir Wi-Fi 6 standardı.

Wİ-Fİ 6E ne kadar hızlı?

Wi-Fi 6E, aslında Wi-Fi 6’yla benzer teknolojiyi kullanır yalnızca değişik bantlarıda destekliyor. Bir yönlendirici cihaz üzerinde tek bir cihazın bağlı olduğunu varsayarsak Wi-Fi 6 %40 daha hızlı olacaktır. Önemli olan, kalabalık yerlerde nasıl çalıştığıdır. Wi-Fi 6, yayın dalgalarının fazla bulunduğu kalabalık yerlerde öne çıkmaya çalışıyor. Intel, Wi-Fi 6’nın böyle yerlerde her kullanıcının ortalama hızını en az 4 kat artıracağını söyledi.



Son Güncelleme: 11.01.2021 08:12
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Wi-fi 6Wi-fi 6eIntel
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