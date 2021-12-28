WhatsApp'tan Yemeksepeti ve Getir gibi uygulamalara karşı rakip özellik!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp'ın, yeni bir özellik üzerinde çalıştığı öğrenildi. Uygulama, sunacağı yeni özellik ile kullanıcılarına yakınlarında olan market, restoran gibi işletmelere anında ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

WhatsApp geliştiricileri tarafından bir süredir üzerinde çalışılan özellikte, kullanıcı istediği andan yakınında bulunan tüm işletmelere ulaşım sağlayabilecek. Uygulamaya eklenecek yeni buton ile birlikte yakın çevredeki tüm market, restoranların yanı sıra giyim mağazaları ve diğer işletmeler liste halinde görülecek.

WhatsApp, yeni özelliği ile Yemeksepeti ve Getir gibi uygulamalara rakip olmayı hedeflerken, özelliğin içerisine getirilecek olan filtre sayesinde de işletmeleri kategorize edebilecek ve market yada yemek işletmelerinden sipariş vermek bir kaç dakika içerisinde gerçekleşecek.

Şuan için bu özelliğin test olarak bile kullanılmadığı belirtilirken, yeni özellik hakkında açıklama yapan WhatsApp, bu deneyimin kritik önemde olacağını ifade ediyor.