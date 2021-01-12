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Whatsapp'tan Telegram'a geçiş nasıl olur? Whatsapp Sohbet yedeği taşınır mı?

Artık WhatsApp kullanmak istemeyen kullanıcılar yeni uygulamalara nasıl geçiş yapabilir? Eski mesajlarını yeni uygulamaya aktarabilirler mi?

12 Ocak 2021 Salı 14:05
Whatsapp'tan Telegram'a geçiş nasıl olur? Whatsapp Sohbet yedeği taşınır mı?
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WhatsApp'tan diğer uygulamalara nasıl geçilir?

 

8 Ocak'ta WhatsApp'ın yeni gizlilik polikasını yayınlamasıyla birlikte çok fazla kişi uygulamayı kullanmayı bıraktı. Birçok kullanıcı BİP ve Telegram gibi diğer mesajlaşma uygulamarına geçiş yapmaya başladı. Diğer uygulamalara nasıl geçiş yapılacağını bilmeyen pek çok kullanıcı var. Nasıl geöiş yapabileceğinizi aşağıda anlattık.

 

1- WhatsApp'ı sildikten sonra İOS veya Android telefonunuzda bulunan App Store'a ya da Google Play Stora'a girin ve indirmek istediğiniz uygulamanın adını aratın.

 

2- Uygulamayı açtıktan sonraki ekrana telefon numarasını girin ve sms olarak gönderilen güvenlik kodunu girin.

 

3- Bu iki basit işlemi yaptıktan sonra mesajlaşmaya başlayabilirsiniz.

 

Not: WhatsApp'taki mesajlarınızı yeni indirdiğiniz uygulamaya aktarmanız ne yazık ki mümkün değil.

 

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 14:05
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppTelegramBIPSohbet Yedeği
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