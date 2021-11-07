WhatsApp’tan önemli açıklama!

Tüm dünya genelinde kullanıcı sayısı 2 milyarın üzerinde olan önemli bir sosyal medya uygulaması olan WhatsApp kendisini yenilemeye devam ediyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan WhatsApp, her geçen gün farklı özelliklerini kullanıcılara sunmaya devam ediyor. WhatsApp tarafından yapılan açıklama dünya genelindeki milyonlarca WhatsApp kullanıcısını yakından ilgilendiriyor. WhatsApp’tan önemli bir açıklama geldi.

Tepkiler Sonrasında Gizlilik Sözleşmesi Kaldırıldı

WhatsApp geçtiğimiz dönemlerde gizlilik sözleşmesi ile gündeme gelmişti. Bu gizlilik sözleşmesine göre Avrupa birliği dışında bütün ülkelerde zorunluydu. Bu durum dünya genelinde büyük tepkilere yol açtı. Sözleşme Brezilya, İran, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde zorunluydu.

WhatsApp Büyük Gelir Kaybı Yaşadı

Dünya genelinde gelen tepkiler sonrasında WhatsApp yetkilileri harekete geçti. Türkiye önemli adımlar atarak yetkili kurumlar üzerinden WhatsApp şirketine soruşturma başlattı. Bu tepkiler sonrasında milyonlarca kişi Telegram ve No Signal adlı uygulamalara geçti. Büyük bir gelir kaybı yaşayan WhatsApp sözleşmeden vazgeçmek zorunda kaldı.

Gizlilik sözleşmesi yüzünden büyük kayıplar yaşayan WhatsApp, bu sözleşmeyi zorunlu tutmamaya ve kullanıcıların tercihine bırakmaya karar verdi. Bu süreçte tepki gösteren insanlar altenatif sosyal medya uygulamalarına yönelmeye başladı.

WhatsApp Yeni Özelliklerini Duyurdu

Bu tepkilerden sonra büyük yara alan WhatsApp yeni özelliklerini kullanıcılara tanıttı. Yapılan son açıklamaya göre dört farklı özellik getirildi. Kullanıcılar artık masaüstü üzerinden dört farklı özelliği kullanabilecek. WhatsApp wep üzerinden artık çevrimdışı olarak mesaj alıp mesaj gönderebileceksiniz. Bu özellik tarihi bir özellik olarak dikkat çekiyor.