WhatsApp'tan gizliliği daha da artıracak efsane özellik!

Meta şirketi çatısı altında yer alan WhatsApp, her geçen gün yeni çıkardığı özellikleriyle kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Son çıkaracağı özellik için efsane yorumlarının yapıldığı WhatsApp'ta kullanıcıların stalk yapması daha mümkün hale getirilecek.
STALK YAPMAK ARTIK DAHA KOLAY OLACAK
WhatsApp'ın beta sürümüne gelen harici kişilerim özelliği ile uygulamanın ayarlar kısmında 'Herkes' 'Kişilerim' ve 'Hiç Kimse' seçenekleri yer alacak. Instagram'da olan uygulamanın bir benzeri olan yeni özellikle kimlerin hangi bilgilerinizi görebilmeyi seçeceksiniz.
Son Güncelleme: 08.02.2022 14:03