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WhatsApp'tan gizliliği daha da artıracak efsane özellik!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni getireceği özellikle gizliliği daha da üst düzey artırmayı hedefliyor.

08 Şubat 2022 Salı 14:03
WhatsApp'tan gizliliği daha da artıracak efsane özellik!
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Meta şirketi çatısı altında yer alan WhatsApp, her geçen gün yeni çıkardığı özellikleriyle kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Son çıkaracağı özellik için efsane yorumlarının yapıldığı WhatsApp'ta kullanıcıların stalk yapması daha mümkün hale getirilecek.

Yeni gelecek olan özellikle kullanıcılar, son görülme ve hikaye ile birlikte profil fotoğraflarının da kimlerin görebileceklerini seçebilecekler. Kullanıcıların gizliliğinin daha da artırılacağı çalışma için kolları sıvayan WhatsApp, bu çalışmanın sonunda harici kişilerim özelliğini aktif hale getirecek ve böylelikle kimlerin hangi bilgileri görebilme seçeneği de kullanıcılara sunulmuş olacak.

STALK YAPMAK ARTIK DAHA KOLAY OLACAK

WhatsApp'ın beta sürümüne gelen harici kişilerim özelliği ile uygulamanın ayarlar kısmında 'Herkes' 'Kişilerim' ve 'Hiç Kimse' seçenekleri yer alacak. Instagram'da olan uygulamanın bir benzeri olan yeni özellikle kimlerin hangi bilgilerinizi görebilmeyi seçeceksiniz.



Son Güncelleme: 08.02.2022 14:03
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGizlilik özelliğiYeni özellik
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