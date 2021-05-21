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WhatsApp’tan geri adım! Gizlilik sözleşmesi artık Türkiye’de geçerli değil

WhatsApp'ın kullanıcılar için zorunlu kıldığı gizlilik sözleşmesi Türkiye’de büyük tepki toplarken söz konusu sözleşmeye karşı verilen mücadelede kazançlı çıkıldı. Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında savunma veren WhatsApp temsilcileri gizlilik sözleşmesini içeren yeni güncellemenin Türkiye için geçerli olmadığını bildirdiler.

21 Mayıs 2021 Cuma 15:42
WhatsApp’tan geri adım! Gizlilik sözleşmesi artık Türkiye’de geçerli değil
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WhatsApp tarafından hazırlanan ve kullanıcılara zorunlu olarak tutulan gizlilik sözleşmesinin Türkiye'yi kapsamayacağı bildirildi. Büyük tepki toplayan yeni güncelleme ile ilgili Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma sonrasında savunmaları alınan WhatsApp yetkilileri, söz konusu sözleşmenin Türkiye'de geçerli olmayacağını ve kullanıcıların onay vermelerini talep eden bildirimler almayacaklarını söylediler. Buna göre Türkiye'deki kullanıcılar WhatsApp uygulamasını tam işlevsellikle kullanmaya devam edecekler.

Facebook'un bünyesi altında faaliyet gösteren WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesiyle ilgili beyan ettiği süre 15 Mayıs tarihinde sona ererken sözleşmeye onay vermeyen kullanıcıların hesaplarında kısıtlama yapılacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine Ocak ayında bir soruşturma başlatan Rekabet Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu,  AB ülkelerini kapsamayan söz konusu gizlilik sözleşmesinin Türkiye'de de geçerli olmaması için talepte bulunmuştu.

"GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE'Yİ KAPSAMAYACAK"

Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturmada şirketten alınan bilgi ve belgelerin incelendiği ve WhatsApp yetkililerinin gizlilik sözleşmesinde Türkiye yönünden geri adım attığı bildirildi. Rekabet Kurumu yetkililerinden elde edilen bilgilere göre şirket tarafından kullanıcılara sunulan güncellemenin, 15 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceği ve tüm uygulama kullanıcılarının WhatsApp'ı eskisi gibi kullanmaya devam edebilecekleri öğrenildi. 

 


Son Güncelleme: 21.05.2021 15:42
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGizlilik SözleşmesiTürkiyeRekabet Kurumu
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