WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la paylaşmayana yasak geliyor

Bugün WhatsApp uygulamasını açan kullanıcılar uygulamanın yeni şart ve gizlilik politikası hakkında uyarı yazısıyla karşılandı. Gelen bildirim ise WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımada aldığı yeni kararıyla ilgiliydi.

Herkes için zorunlu hale getirilen bu bildirimle birlikte WhatsApp yeni bir döneme geçerken, yeni uygulamanın kabul edilmemesi durumunda kullanıcılara getirilen yasaklar büyük tepki topladı.

WhatsApp'ın yenipolitikası kararında kullanıcılara verilerini'ta paylaşma zorunluğu getirilirken söz konusu değişikliği kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp platformunu kullanmayı bırakmaları gerekeceği belirtiliyor.

8 Şubat tarihinde yürürlüğe girecek olan kararla ilgili platformun bu yeni gizlilik politikası tepkiler almaya başlarken WhatsApp uygulamasının birçok kişinin olmazsa olmazı olduğu için son dönemde büyük önem arz etmediği ve herkesin kararı kabul edeceği öngörülüyor.

Diğer taraftan; WhatsApp’ın resmi intenet sitesinde bulunan kullanım şartlarında kullanıcıların verileri sadece Facebook’da değil Facebook tarafından kurulan başka şirketlerle de paylaşılacak.