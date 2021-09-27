WhatsApp'tan büyük yenilik: Payments kullanıcılarına para dağıtacak!

Para iadesi alınabiliyor

Mesajla uygulamalarının en çok tercih edilenleri arasında yer alan WhatsApp, payments yani ödeme özeliğini yaygınlaştırmak için yeni çalışmalar yapıyor. Sohbet alanından hızlıca ödeme yollanması için eklenen bu yeni özellik oldukça dikkat çekici. Hindistan ile Brezilya'da kulllanılmaya başlanan bu özellik ile uygulama üzerinden para transfer işlemleri yapılıyor. Aynı zamanda, bu özellik uçtan uca şifreleme teknolojisi ile koruma altında.

Uygulamanın alışveriş özelliğiyle entegre etmeyi istediği ödeme işlevindeki gelişmeler de sürüyor. Uygulama, Cashback isimli ödemelerin üstünden çalışıyor. Whatsapp Payments kullananlar 2 gün içerisinde para iadesi alabilecekler.

