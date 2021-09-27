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WhatsApp'tan büyük yenilik: Payments kullanıcılarına para dağıtacak!

Whatsapp kullanıcılarını Payments özelliğini kullanmaları için teşvik etme çalışmalarına başladı. Uygulama, bu doğrultuda ödemelerine bir yenisi daha ekledi. İşte detaylar...

27 Eylül 2021 Pazartesi 19:30
WhatsApp'tan büyük yenilik: Payments kullanıcılarına para dağıtacak!
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Mesajla uygulamalarının en çok tercih edilenleri arasında yer alan WhatsApp, payments yani ödeme özeliğini yaygınlaştırmak için yeni çalışmalar yapıyor. Sohbet alanından hızlıca ödeme yollanması için eklenen bu yeni özellik oldukça dikkat çekici. Hindistan ile Brezilya'da kulllanılmaya başlanan bu özellik ile uygulama üzerinden para transfer işlemleri yapılıyor. Aynı zamanda, bu özellik uçtan uca şifreleme teknolojisi ile koruma altında.

Para iadesi alınabiliyor

Uygulamanın alışveriş özelliğiyle entegre etmeyi istediği ödeme işlevindeki gelişmeler de sürüyor. Uygulama, Cashback isimli ödemelerin üstünden çalışıyor. Whatsapp Payments kullananlar 2 gün içerisinde para iadesi alabilecekler. 


Son Güncelleme: 27.09.2021 19:30
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