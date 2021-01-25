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WhatsApp'ta yeni virüs alarmı! Tüm kontrolü ele geçiriyor

Yayınladığı son zorunlu güncelleme ile Türkiye'den büyük tepkiler gören WhatsApp'ta yeni bir virüs alarmı verildi. Mesaj yolu ile yayılma gösteren virüs, ilk olarak bildirimleri daha sonra da ana ekranda bulunan hızlı cevap özelliğini ele geçiriyor. Virüsün rehberdeki kişilere de mesaj atma durumu ise kontrol edilemiyor.

25 Ocak 2021 Pazartesi 22:39
WhatsApp'ta yeni virüs alarmı! Tüm kontrolü ele geçiriyor
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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhasApp'ta kötü amaçlı bir yazılım keşfedildiği ortaya çıktı. Reklam gibi görünen virüsün tüm kontrolü ele geçirdiği bildirildi. Mesajla yayılan virüs önce bildirimlerinizi ele geçiriyor daha sonra da ana ekranda bulunan hızlı cevap özelliğini. Virüsün daha sonra da kullanıcı kontrolü dışında rehberdeki tüm kullanıcılara mesaj atıyor.

WhatSapp'ta çıkan söz konusu virüs ile ilgili bir açıklama yapan virüs program araştırmacısı Lukas Stefanko, yeni virüsün kötü amaçlı bir yazılım olduğunu söyleyerek virüsün telefon markasının reklamı gibi gelen linke tıklanma durumunda kullanıcıların uygulama satın alınan web sitesine benzer bir siteye yönlendirdiğini belirtti.

Uygulama kullanıcılardan bildirim erişim izni isteyen virüsün özellikle gelen mesaja otomatik yanıt göndermek olarak programlandığını ve bildirimleri okumak için de izin istediğini kaydeden  Stefanko, virüsün arka planda çalışan uygulamaları da kontrol etme gibi bir özelliği olduğunu söyledi.

WhatsApp'ın şuan ki mevcut sürümünde söz konusu yazılım kodunun sadece WhatsApp kişilerine otomatik yanıt gönderme özelliğine sahip olduğu bilinirken son ortaya çıkan kötü amaçlı yazılımın da Android telefonlarda hızlı yanıt özelliğini destekleyen başka mesajlaşma uygulamaları için gelecek zamanda  yayınlanan güncelleme ile çok fazla genişletilebilecek bir özellik olduğu anlamına geldiği değerlendiriliyor.



Son Güncelleme: 25.01.2021 22:39
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppVirüsYeni Virüs
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