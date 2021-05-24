Whatsapp'ta yeni tuzak! Bir mesajla hesabı ele geçiriyorlar

Whatsapp zorunlu güncelleme ile gündemden düşmüyordu. Şimdi ise Whatsapp ile ilgili yeni bir tehlike ortaya çıktı.

Whatsapp üzerinden herkese gönderiliyor

Yabancı bir haber ajansı, hackerların Whatsapp hesaplarını ele geçirmek için yaptıkları yeni yöntemden bahsetti. Hackerlar tarafından Whatsapp kullanıcılarına mesaj gönderiliyor. Bu mesajda 6 haneli bir kod yer almaktadır. Mesajda’’ Merhaba,üzgünüm size yanlışlıkla 6 haneli bir kod gönderdim,bana kodu geri gönderebilir misiniz lütfen? Acil bir durum’’ ifadeleri kullanılıyor.

Bu mesajla birlikte ‘’Hesabınızı Doğrulayın’’ linki de gelmektedir. Bu kodu tekrar mesaj gelen yere göndermek ve linke tıklamak, hesabınızın ele geçmesine neden olmaktadır. Sizin hesabınızı ele geçirdikten sonra mesaj listenizde yer alan herkese bu mesajı yollayabiliyorlar. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.