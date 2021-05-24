Whatsapp'ta yeni tuzak! Bir mesajla hesabı ele geçiriyorlar

Whatsapp zorunlu güncelleme ile gündemden düşmüyordu. Şimdi ise Whatsapp ile ilgili yeni bir tehlike ortaya çıktı.
Whatsapp üzerinden herkese gönderiliyor
Bu mesajla birlikte ‘’Hesabınızı Doğrulayın’’ linki de gelmektedir. Bu kodu tekrar mesaj gelen yere göndermek ve linke tıklamak, hesabınızın ele geçmesine neden olmaktadır. Sizin hesabınızı ele geçirdikten sonra mesaj listenizde yer alan herkese bu mesajı yollayabiliyorlar. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Son Güncelleme: 24.05.2021 13:01