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Whatsapp'ta yeni tuzak! Bir mesajla hesabı ele geçiriyorlar

İnsanlar,Whatsapp'ı birbiriyle iletişime geçmek için kullanmaktadır. Hackerlar bir mesajla hesabınızı ele geçirebilir. Telefonunuza gelen mesajlara dikkat etmelisiniz. Bu haberimizde Whatsapp'a gelen tuzak mesajıyla ilgili detayları sizler için derledik. Haberimizde bahsedeceğimiz bu mesaj içeriğine sakın cevap vermeyin! İşte Whatsapp'ta yeni tuzak...

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:01
Whatsapp'ta yeni tuzak! Bir mesajla hesabı ele geçiriyorlar
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Whatsapp zorunlu güncelleme ile gündemden düşmüyordu. Şimdi ise Whatsapp ile ilgili yeni bir tehlike ortaya çıktı.

Yabancı bir haber ajansı, hackerların Whatsapp hesaplarını ele geçirmek için yaptıkları yeni yöntemden bahsetti. Hackerlar tarafından Whatsapp kullanıcılarına mesaj gönderiliyor. Bu mesajda 6 haneli bir kod yer almaktadır. Mesajda’’ Merhaba,üzgünüm size yanlışlıkla 6 haneli bir kod gönderdim,bana kodu geri gönderebilir misiniz lütfen? Acil bir durum’’ ifadeleri kullanılıyor.

Whatsapp üzerinden herkese gönderiliyor

Bu mesajla birlikte ‘’Hesabınızı Doğrulayın’’ linki de gelmektedir. Bu kodu tekrar mesaj gelen yere göndermek ve linke tıklamak, hesabınızın ele geçmesine neden olmaktadır. Sizin hesabınızı ele geçirdikten sonra mesaj listenizde yer alan herkese bu mesajı yollayabiliyorlar. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:01
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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp Mesaj TuzağıWhatsAppWhatsapp Yeni Tuzak
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