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Whatsapp’ta engellendiğimi nasıl anlarım? Whatsapp engel kontrol işlemleri

Whatsapp'ın engellendiğini öğrenmek için mesaj göndermeniz yeterli olabilir. Bu sayede kişi karşı tarafa gönderdiği mesajın tek bir tıklama olduğunu görebilir ve böylece engellendiğini anlayabilir. Ayrıca "Hakkında" bölümünde diğer kişinin profil resmini, son görülen durumunu ve paylaşımı göremez. Bu nedenle karşı tarafın onu durdurması anlaşılabilir. Whatsapp engelini kullanılarak karşı tarafa gönderilen mesajlar iletilmeyecektir. Engel açılmış olsa bile, mesaj yalnızca gönderen tarafından görüntülenebilir.

07 Kasım 2020 Cumartesi 13:22
Whatsapp’ta engellendiğimi nasıl anlarım? Whatsapp engel kontrol işlemleri
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Whatsapp Engellenenler Nasıl Gözükür?

Whatsapp engellemelerini kontrol etmek için uygulamadaki ayarlar seçeneği üzerinden şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:

  • Whatsapp uygulamasını açın,
  • Uygulamanın sağ alt köşesindeki ayarlar bölümünü açın,
  • Menüden gizlilik bölümünü açın ve engellenenler bölüme tıklayın.
  • Bu sayede engellenen tüm bölümler görüntülenecektir. Rehberde olmayanlar dahil engellenen kişiler görüntülenecektir.
  • Ek olarak, engellenen bölümün sağ tarafında kaç kişinin engellendiğini görebilirsiniz.

Whatsapp’ta Engelleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Birisi Whatsapp üzerinden engellenecekse, engellenecek kişinin rehberde olması gerekir. Önce rehberde olmayan ve engellenmesini istediğiniz numaraları rehbere eklemelisiniz. Bazı durumlarda telefon rehberine eklenen numaralar WhatsApp uygulamasında görünmeyebilir. Bu durumda, telefonunuzun "Ayarlar" bölümüne uygulamaya girerek whatsapp kişilerini güncelleyebilirsiniz. Bu şekilde kişilere eklenen kişiler whatsapp uygulamasında görünecektir.

Whatsapp uygulamasını açtıktan sonra engellenecek numara ile bir sohbet penceresi açılacaktır. Sohbet penceresinde kişinin adının veya numarasının üst orta kısmına tıkladıktan sonra, o kişi hakkındaki tüm ayrıntılı bilgiler görüntülenecektir. Kişinin adını, numarasını, medyasını, o kişiye gönderilen bağlantıları veya dokümanları ve yıldızlı iletileri gösterir. Kişinin profilinin alt kısmındaki Kişiyi Engelle bölümünü tıkladığınızda uygulama kişi hakkında iki soru sorar. Biri engellendi, diğeri ise engellenmiş ve şikayetçi olarak gösteriliyor. Kişi sadece karşı tarafın numarasını engellemek isterse, sadece engelle seçeneği seçilir ve ardından whatsapp engelleme işlemini gerçekleştirir.

Whatsapp Şikâyet Et ve Engelle Seçeneği Ne İşe Yarar?


Amacı belirli olumsuz durumları önlemek olan Whatsapp raporlama ve engelleme seçeneklerini kullanın. Bir kişi şikayet edemez ve birden fazla aramayı engelleyemez. Bu durumda, engellenen kişinin bir şikayeti olması ve birden fazla kişinin engellenmesi durumunda Whatsapp uygulaması şikayet edilen kişiye karşı işlem yapma hakkına sahiptir. Whatsapp uygulamasında sadece engelleme seçeneği uygulandığında, kişi o kişiyle olan tüm görüşmeleri ve tüm medyayı silmediyse WhatsApp uygulamasında mevcut olacaktır. Ancak, kişi "Bildir ve Engelle" seçeneğini kullanarak bir engelleme eylemi gerçekleştirirse, tüm sohbetler, medya, videolar, arama günlükleri, sesli mesajlar ve yıldızlı mesajlar kalıcı olarak silinecektir.

Whatsapp uygulaması, kullanıcıların çeşitli güvenlikleri göz önünde bulundurularak şikayet ve engelleme seçenekleri geliştirmiştir. Olumsuz durumları önlemek için bu seçeneği kullanın. Kişiler birden fazla şikayet alırsa, WhatsApp şirketi şikayet edilen numaranın WhatsApp'ı tekrar kullanmasına izin vermeyebilir. Bu durumda diğer ucu dikkate alarak engelleme sürecine devam etmek sağlıklı bir karar olacaktır. Kuralları ihlal eden kişiler WhatsApp uygulamasına şikayette bulunmaksızın ancak gerektiğinde güvenlik departmanına şikayette bulunabilirler.

Whatsapp Engeli Nasıl Kaldırılır?

Whatsapp engelini kaldır seçeneğini kullanarak, daha önce engellenen kullanıcıyla ilgili tüm ayrıntıları tekrar görüntüleyebilirsiniz. Bu durumda, insanlar engellemeden önceki gibi mesaj gönderip alabilecekler. Engellemeyi kaldırdıktan sonra sohbet silinmezse fotoğraflara, videolara, yıldızlı konuşmalara, medyaya ve belgelere erişebilirsiniz. Blokaj kaldırma işlemi şu şekildedir:

  • Whatsapp uygulamasını açın,
  • "Ayarlar" bölümünü seçin,
  • "Hesaplar" bölümünü seçin,
  • "Gizlilik" seçeneğini seçin,
  • engellenen kişileri açın ve engelini kaldırmak istediğiniz kişinin whatsapp engelini kaldırın.


Son Güncelleme: 07.11.2020 13:22
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppEngelleme
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