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WhatsApp'ta artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

Milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp için yeni güncellemeler getirildi. Güncellemeler ile WhatsApp'ta artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak.

05 Kasım 2021 Cuma 22:03
WhatsApp'ta artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak
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Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’e yeni güncellemeler getirildi. Web sürümü için geçerli olan güncellemeler ile artık WhatsApp üzerinden çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak.

Çevrimdışı mesajlaşma özelliği

WhatsApp’a getirilen güncelleme ile masaüstü sürümünde çevrimdışı mesaj göndermek ve almak mümkün olacak. whatsApp Web sürümünde kullanıcılar, gelen bağlantı linklerinin önizlemesini görebilecek ve mesajları yanıtlayabilecek.

Fotoğraf düzenleme

WhatsApp’de daha önce fotoğrafların üzerine yazı yazılıp düzenlenebiliyordu. Yeni güncelleme ile artık masaüstü versiyonunda da fotoğraf düzenlenebilecek.

Çıkarma önerisi

Uygulamada artık kullanıcıların mesajlaşmalarına uygun çıkarma önerisi sunulacak. Kullanıcılar önerilen çıkarmaları kullanarak daha hızlı mesajlaşabilecek.

Uçtan uca şifreleme

WhatsApp’e gelen bir diğer özellik de mobil uygulamada kullanılan uçtan uca şifrelemenin, masaüstü sürümüne de getirilmesi oldu.


Son Güncelleme: 05.11.2021 22:03
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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp GüncellemesiWhatsapp çevrimdışı
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