WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi durduruldu mu?

WhatsApp, Gizlilik İlkeleri’nde çok tartışılacak bir değişikliğe gitmiş ve 2 milyarı aşkın kullanıcısının bilgisini, Facebook’un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama alanına açmıştı. Kullanıcıların 8 Şubat’a kadar ya kabul etmeleri ya da uygulamayı silmeleri gerekmektedir. Bu değişiklik sonrasındaKurulu () WhatsApp’ın bukaranını yapacağı toplantıda ele alacağı duyurdu. KVKK’nın 12.01.2021 tarihinde yaptığı toplantıda Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesi uyarınca konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile Kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyunun bilgilendirileceği duyurulmuştur.