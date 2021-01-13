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WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi durduruldu mu?

WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesini değiştirmesinden sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan bir hamle geldi. Kurul, WhatsApp’ın ‘zorunlu güncelleme’ kararını yapacağı toplantıda görüşeceğini duyurdu. Peki WhatsApp’ın zorunlu güncelle kararı kalkacak mı? Detaylar haberimizde…

13 Ocak 2021 Çarşamba 14:57
WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi durduruldu mu?
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WhatsApp, Gizlilik İlkeleri’nde çok tartışılacak bir değişikliğe gitmiş ve 2 milyarı aşkın kullanıcısının bilgisini, Facebook’un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama alanına açmıştı. Kullanıcıların 8 Şubat’a kadar ya kabul etmeleri ya da uygulamayı silmeleri gerekmektedir. Bu değişiklik sonrasında Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) WhatsApp’ın bu zorunlu güncelleme karanını yapacağı toplantıda ele alacağı duyurdu. KVKK’nın 12.01.2021 tarihinde yaptığı toplantıda Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesi uyarınca konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile Kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyunun bilgilendirileceği duyurulmuştur. 



Son Güncelleme: 13.01.2021 14:57
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Anahtar Kelimeler:
KVKKZorunlu GüncellemeKişisel Verileri Koruma
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