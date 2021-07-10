WhatsApp'ın gizlilik ilkesi hakkındaki tedbir kararı için Facebook'a mahkemeden ret!

Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından alınan bir kararda, WhatsApp uygulamasının gizlilik değeri taşıyan verilerinin bağlantılı olduğu Facebook uygulamasında bağlanmasıyla ilgili Rekabet Kurulunca alına geçici tedbir kararının durdurulmasına yönelik Facebook'un yaptığı başvurunun reddedildiği bildirildi.

WhatsApp tarafından 4 Ocak tarihinde kullanıcılarına ''nin güncellenmesi ve güncellemesinde kabul edilmesi hakkında bir bildirim gönderilmişti. Kullanıcılara ait tüm hesap bilgileri dahil olmak üzere mesajlar ve konum bilgilerinin Facebook'la paylaşılmasını öngören yeni güncelleme için kullanıcılara belirli bir süre verilmişti. Büyük tepki toplayan yeni zorunlu güncelleme için Rekabet Kurulu bir karar alarak söz konusu güncellemeyle ilgili 11 Ocak tarihinde geçici tedbir kararı alınmış ve bu yöndeki tüm uygulamalar durdurulmuştu.

Alına geçici tedbir kararı sonrasında Facebook yönetimi, Rekabet Kurulu tarafından alınan tedbir kararının durdurulmasıyla ilgili talep dosyası hazırladı ve Ankara 4. İdare Mahkemesi'ne sundu. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti ise Facebook'un geçici tedbir kararı yönetmeliğinin durdurulması ile ilgili başvurusunu 7 Temmuz kararıyla reddettiğini bildirdi.