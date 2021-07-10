WhatsApp'ın gizlilik ilkesi hakkındaki tedbir kararı için Facebook'a mahkemeden ret!

Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından alınan bir kararda, WhatsApp uygulamasının gizlilik değeri taşıyan verilerinin bağlantılı olduğu Facebook uygulamasında bağlanmasıyla ilgili Rekabet Kurulunca alına geçici tedbir kararının durdurulmasına yönelik Facebook'un yaptığı başvurunun reddedildiği bildirildi.
Alına geçici tedbir kararı sonrasında Facebook yönetimi, Rekabet Kurulu tarafından alınan tedbir kararının durdurulmasıyla ilgili talep dosyası hazırladı ve Ankara 4. İdare Mahkemesi'ne sundu. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti ise Facebook'un geçici tedbir kararı yönetmeliğinin durdurulması ile ilgili başvurusunu 7 Temmuz kararıyla reddettiğini bildirdi.
Son Güncelleme: 10.07.2021 20:18