Whatsapp'dan güzel haber! İstediğiniz kişiden gizleme özelliği geldi

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıları için yeni özellikler yayınlamaya devam ediyor. WhatsApp’dan yapılan son açıklamaya göre geliştiriciler, ‘’Kişilerim Hariç’’ adında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp’da ‘’Kişilerim hariç’’ dönemi başlıyor

WhatsApp uygulamasında şu anda son görülme, profil fotoğrafı ve hakkımda bilgileri ‘’Herkes’’, ‘’Kişilerim’’ ve ‘’Hiç Kimse’’ seçenekleriyle paylaşılıyor. Uygulamaya gelecek olan yeni özellik ile artık bu seçeneklerin yanına ‘’Kişilerim Hariç’’ butonu da eklenecek. Böylece, artık WhatsApp’ta bilgilerinize ulaşmasını istemediğiniz kişileri seçebilecek ve gizleyebileceksiniz.

Son görülme kısmında, son görülmenizi gizlediğiniz kişilerin son görülme bilgisini görüntüleyemeyeceksiniz. Ancak profil fotoğrafı ve hakkımda bölümünden siz birini kısıtlasanız da, karşınızdaki kişi aynı kısıtlamayı yapmadığınız sürece bilgileri görmeye devam edebilirsiniz.

WhatsApp, ‘’Kişilerim Hariç’’ özelliğini belirli beta test kullanıcıları için kademeli olarak etkinleştiriyor. Yeni özelliğin çok yakında bütün kullanıcıların kullanımına açılması bekleniyor.