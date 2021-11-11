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Whatsapp'dan güzel haber! İstediğiniz kişiden gizleme özelliği geldi

Milyonlarca kullanıcı olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan güzel haber geldi. Uygulamaya eklenen yeni özellik ile artık bilgilerinizi istediğiniz kişiden gizleyebileceksiniz.

11 Kasım 2021 Perşembe 20:25
Whatsapp'dan güzel haber! İstediğiniz kişiden gizleme özelliği geldi
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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıları için yeni özellikler yayınlamaya devam ediyor. WhatsApp’dan yapılan son açıklamaya göre geliştiriciler, ‘’Kişilerim Hariç’’ adında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp’da ‘’Kişilerim hariç’’ dönemi başlıyor

WhatsApp uygulamasında şu anda son görülme, profil fotoğrafı ve hakkımda bilgileri ‘’Herkes’’, ‘’Kişilerim’’ ve ‘’Hiç Kimse’’ seçenekleriyle paylaşılıyor. Uygulamaya gelecek olan yeni özellik ile artık bu seçeneklerin yanına ‘’Kişilerim Hariç’’ butonu da eklenecek. Böylece, artık WhatsApp’ta bilgilerinize ulaşmasını istemediğiniz kişileri seçebilecek ve gizleyebileceksiniz.

Son görülme kısmında, son görülmenizi gizlediğiniz kişilerin son görülme bilgisini görüntüleyemeyeceksiniz. Ancak profil fotoğrafı ve hakkımda bölümünden siz birini kısıtlasanız da, karşınızdaki kişi aynı kısıtlamayı yapmadığınız sürece bilgileri görmeye devam edebilirsiniz.

WhatsApp, ‘’Kişilerim Hariç’’ özelliğini belirli beta test kullanıcıları için kademeli olarak etkinleştiriyor. Yeni özelliğin çok yakında bütün kullanıcıların kullanımına açılması bekleniyor.


Son Güncelleme: 11.11.2021 20:25
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Anahtar Kelimeler:
WhatsApp Yeni özellikWhatsapp Kişilerim Hariç
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