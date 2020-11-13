WhatsApp'a zamanlı kaybolan mesajlar özelliği

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp gelişmeye ve yenilenmeye devam ediyor. Whatsapp beta sürümünde geçtiğimiz aylarda denenen ve büyük ilgi çeken kendi kendine silinen mesajlar yeni güncellemeler ile birlikte tüm kullanıcılara sunulacak.

WhatsApp kaybolan mesaj nedir?

Disappearing Messages adı verilen kendi kendinelar beta sürümü sonrasında tüm kullanıcılara sunuluyor.

Hem özel hem de grup sohbetlerinde kullanılabilen bu özellik açıldığında kullanıcıların attığı tüm mesajlar sadece 7 gün görünüyor. 7 günün sonunda otomatik olarak mesajlar siliniyor. Bu sayede kullanıcı gizliliği esas alınıyor.

WhapsApp firması konu ile ilgili geniş kapsamlı bir bilgi paylaştı. Buna göre;