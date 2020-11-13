WhatsApp'a zamanlı kaybolan mesajlar özelliği

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp gelişmeye ve yenilenmeye devam ediyor. Whatsapp beta sürümünde geçtiğimiz aylarda denenen ve büyük ilgi çeken kendi kendine silinen mesajlar yeni güncellemeler ile birlikte tüm kullanıcılara sunulacak.
WhatsApp kaybolan mesaj nedir?
Hem özel hem de grup sohbetlerinde kullanılabilen bu özellik açıldığında kullanıcıların attığı tüm mesajlar sadece 7 gün görünüyor. 7 günün sonunda otomatik olarak mesajlar siliniyor. Bu sayede kullanıcı gizliliği esas alınıyor.
WhapsApp firması konu ile ilgili geniş kapsamlı bir bilgi paylaştı. Buna göre;
- Kaybolan mesaj özelliği, mesajı yalnızca etkinleştirdikten sonra etkileyecektir. Etkinleştirmeden önce gönderilen ve alınan mesajlar bu özellikten etkilenmeyecektir. Her iki kullanıcı da tek bir sohbette kaybolan mesajları etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilir. Bir grup sohbetinde, yalnızca yönetici süreli mesajları etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilir.
- Kullanıcı yedi gün içinde WhatsApp'ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak mesaj, WhatsApp açılana kadar önizlemede görüntülenmeye devam edecektir. Kullanıcılar zamanlanmış mesajlara cevap verdiklerinde, alıntılanan metin 7 gün sonra sohbette tutulabilir.
- Sohbette eksik mesajlar özelliğinin devre dışı bırakıldığını ve tüm mesajların sohbete aktarıldığını, böylece bu mesajların oradan kaybolmayacağını düşünürsek. Kullanıcı, mesaj kaybolmadan önce bir yedekleme oluşturursa, zamanlanmış mesaj da yedeklemeye dahil edilecektir. Kullanıcı yedeklemeyi geri yüklediyse, kaybolan mesajlar silinecektir.
Son Güncelleme: 13.11.2020 18:55