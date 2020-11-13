İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

WhatsApp'a zamanlı kaybolan mesajlar özelliği

Mesajlaşma denildiği zaman akla ilk gelen uygulamalardan bir tanesi olan WhatsApp'a gelen zamanla kaybolan mesaj özelliği araştırılmaya devam ediyor. Beta sürümü sürecinde büyük beğeni toplayan özelliğin ne zaman kullanıcılar için aktif hale getirileceği de araştırılanlar arasında yerini aldı.

13 Kasım 2020 Cuma 18:55
WhatsApp'a zamanlı kaybolan mesajlar özelliği
Takip Et:

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp gelişmeye ve yenilenmeye devam ediyor. Whatsapp beta sürümünde geçtiğimiz aylarda denenen ve büyük ilgi çeken kendi kendine silinen mesajlar yeni güncellemeler ile birlikte tüm kullanıcılara sunulacak.


Disappearing Messages adı verilen kendi kendine kaybolan mesajlar beta sürümü sonrasında tüm kullanıcılara sunuluyor.

WhatsApp kaybolan mesaj nedir?

Hem özel hem de grup sohbetlerinde kullanılabilen bu özellik açıldığında kullanıcıların attığı tüm mesajlar sadece 7 gün görünüyor. 7 günün sonunda otomatik olarak mesajlar siliniyor. Bu sayede kullanıcı gizliliği esas alınıyor.

WhapsApp firması konu ile ilgili geniş kapsamlı bir bilgi paylaştı. Buna göre;

  • Kaybolan mesaj özelliği, mesajı yalnızca etkinleştirdikten sonra etkileyecektir. Etkinleştirmeden önce gönderilen ve alınan mesajlar bu özellikten etkilenmeyecektir. Her iki kullanıcı da tek bir sohbette kaybolan mesajları etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilir. Bir grup sohbetinde, yalnızca yönetici süreli mesajları etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilir.
  • Kullanıcı yedi gün içinde WhatsApp'ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak mesaj, WhatsApp açılana kadar önizlemede görüntülenmeye devam edecektir. Kullanıcılar zamanlanmış mesajlara cevap verdiklerinde, alıntılanan metin 7 gün sonra sohbette tutulabilir.
  • Sohbette eksik mesajlar özelliğinin devre dışı bırakıldığını ve tüm mesajların sohbete aktarıldığını, böylece bu mesajların oradan kaybolmayacağını düşünürsek. Kullanıcı, mesaj kaybolmadan önce bir yedekleme oluşturursa, zamanlanmış mesaj da yedeklemeye dahil edilecektir. Kullanıcı yedeklemeyi geri yüklediyse, kaybolan mesajlar silinecektir.

 



Son Güncelleme: 13.11.2020 18:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppKaybolan MesajözellikGüncelleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı

Popüler Haberler

WhatsApp'a zamanlı kaybolan mesajlar özelliği
Tarifeye ek telefon nasıl alınır? Tarifeye ek telefon fiyatları sorgulama
Kırmızı Oda dizisi Murat neden yok? Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı?
Acemi Anneler oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Merdud kelimesi ne anlama gelir?
Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
İBB Taksim Projesi, Salacak ve Bakırköy Meydanı nasıl olacak?
Bir Başkadır’da Tülin Özen'in olay yaratan yatak sahnesi
Çoçuk yardım parası ayın kaçında yatar? 2020 Çoçuk yardım parası başvuru formu
Sol Yanım ne zaman başlayacak? Sol Yanım ve dizi konusu
Güvercin dizisi Betül kimdir? Gerçek adı nedir? Dilan Telkök rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Vergi indiriminden nasıl faydalanılır, kimler faydalanabilir? Vergi indirim şartları nelerdir?
Hadi İnşallah filmi nerede çekildi? Hadi İnşallah filminin konusu ve film oyuncuları
5 Eylül Perşembe Reyting sonuçları Afili Aşk, Fox Ana Haber, Güldür Güldür Show programlarından hangisi reytinglerde ilk sırada yer aldı?
Güvercin dizisi Emel kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Sağlam rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kırmızı Oda dizisi Meliha'nın kızı Melek kimdir? Nilsu Yılmaz hakkında bilgiler
Açık Lise kaç yıl sürer, kaç kredi ile mezun olunur? 2020
Apple magsafe duo şarj ve kılıfların fiyat listesi
Akıncı dizisi ne zaman başlayacak? Akıncı dizisi konusu ve yayınlanacağı kanal
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2020
Bu hafta 7 vizyona girecek filmler hangileri?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.