Whatsapp'a video gönderiminde ses kısma özelliği getirildi!

Kullanıcılarında zorunlu olarak sunduğu gizlilik sözleşmesi sonrası bir çok kullanıcı kaybeden Whatsapp, yeni güncelleme ile birlikte kendini yenilemeye devam ediyor. Mesajlaşma uygulaması, son güncellemeyle içeriğine video gönderimi öncesi ses kısma özelliğini de ekledi.

Whatsapp tarafından geçtiğimiz ay duyurulan yeni içerik desteği kullanıma sunulduğu bildirilirken alınan son güncellemeyle birlikte bir videonun karşı tarafa gönderilmesinden önce sessize alma özelliği getirildi. Şirket tarafından yapılan duyuruda videoların hikaye yada karşı tarafın sohbet penceresinde göndermeden önce sessize alınarak gönderilebileceği ifade edildi.

Bu son özellik sayesinde kullanıcılar video gönderimi sırasında karşı tarafa yazdıkları sesi kısarak izle uyarısında bulunmamış olacaklar. Şu an sadece Android tarafına gelen yeni özellik kısa bir süre sonra tüm işletim sistemlerine geleceği de yapılan açıklama arasındaydı.