Whatsapp'a video gönderiminde ses kısma özelliği getirildi!

Kullanıcılarında zorunlu olarak sunduğu gizlilik sözleşmesi sonrası bir çok kullanıcı kaybeden Whatsapp, yeni güncelleme ile birlikte kendini yenilemeye devam ediyor. Mesajlaşma uygulaması, son güncellemeyle içeriğine video gönderimi öncesi ses kısma özelliğini de ekledi.
Bu son özellik sayesinde kullanıcılar video gönderimi sırasında karşı tarafa yazdıkları sesi kısarak izle uyarısında bulunmamış olacaklar. Şu an sadece Android tarafına gelen yeni özellik kısa bir süre sonra tüm işletim sistemlerine geleceği de yapılan açıklama arasındaydı.
Son Güncelleme: 28.02.2021 14:54