WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor

2018 yılında Telegram tarafından kullanıcılara sunulan sesli mesajlarda oynatma hız ayarı özelliği şimdi de WhatsApp'a geliyor. Şuan test aşamasında olan yeni özellik kısa sürede kullanıcılara sunulacağı belirtilirken yeni özelliğin hangi güncellemeyle geleceği hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

Dünyanın en çok kullanıcısın sahip mesajlaşma uygulamalarında biri olan WhatsApp, Telegram uygulamasında yaklaşık 3 yıldır bulunan sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirebilme özelliğini test etmeye başladı. Yakında kullanıcılara sunulacak olan yeni özellik ile birlikte WhatsApp üzerinden gelen herhangi bir sesli mesajda oynatma hızında değişiklikler yaparak dinleme şansı olacak.