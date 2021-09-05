WhatsApp’a merakla beklenen o özellik geldi!

Yediden yetmişe milyonlarca insan tarafından tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, tek gösterimden sonra kaybolan mesajlar özelliğini kullanıcılarına sunduktan sonra son olarak da, cihazdan cihaza sohbet aktarımı özelliğini getirdi.

Mesajların kişilere ait olduğunu belirten WhatsApp, mesajların uçtan uca şifreleme ile korunup, sohbetlerden otomatik olarak silinmesi gibi özellikleri getirmelerinin sebebinin de bu mahremiyet olduğunu vurguladı.

WhatsApp son olarak sunduğu özellikle, kullanıcıların isteklerine cevap vermeyi amaçlıyor. Kullanıcıların merakla beklediği özelliklerden biri de, telefon değiştirirken sohbetlerin bir işletim sisteminden diğerine güvenle aktarımının sağlanmasıydı. WhatsApp kullanıcılarına bu özelliği sunarak, sohbet geçmişinin iOS’tan Android’e taşınmasının güvenli bir yolunu sağlıyor. Özellik sayesinde kullanıcılar; sesli mesajlarını, fotoğraf ve videolarını başka bir cihaza aktarabiliyor. Mesajların cihazlar arasında taşınmasını sağlayan bu özellik, şimdilik sadece Android 10 ve üstü işletim sistemine sahip Samsung cihazlarda kullanılabilecektir. Özelliğin daha fazla Android cihazda geçerli olması için ise çalışmalar devam etmektedir.

Belirtilen kriterlerde bir cihaza sahip olan ve mesajlarını başka bir cihaza aktarmak isteyen kullanıcılar, bu özelliğe sahip olacaktır. Aktarma işlemi için kullanıcıların USB-C-Lightning kablosuna sahip olması da gerekmektedir.

Ayrıca WhatsApp, daha fazla kullanıcının istedikleri platformlar arasında, güvenli bir şekilde sohbet aktarımı yapmalarını sağlayacak özellikleri kullanıma sunmayı planladıklarını da belirtti.