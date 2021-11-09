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WhatsApp'a gelen özellik yüzünden mesajlarınızı herkes okuyabilir

Dünyanın en çok kullanılan sosyal mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın yeni özelliği tartışma konusu oldu. Bazı iddialara göre Whatsapp’a gelen özellik yüzünden mesajlarınızı herkes okuyabilir. Detaylar haberimizde...

09 Kasım 2021 Salı 15:58
WhatsApp'a gelen özellik yüzünden mesajlarınızı herkes okuyabilir
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal mesajlaşma uygulaması Whatsapp, özellikle Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg tarafından satın alındığından bu yana çeşitli sebeplerden dolayı tartışma konusu olmuştu. Daha önce büyük bir tepki gören gizlilik sözleşmesinin etkilerini daha yeni yeni atlatan Whatsapp’ta yeni gelecek bir özellik şirketin başına yeniden bela açabilir. Bazı iddialara göre Whatsapp’a yeni gelen bir özellik yüzünden kişilerin mesajları başkaları tarafından okunabilir.

Whatsapp Web’teki Düşük Bağlantı Menzili Sorunu Çözüldü

Whatsapp’a son zamanlarda gelen pek çok özellik teknoloji dünyasının gündemini meşgul ediyordu. Uygulamaya gelecek olan son güncellemede telefonlarını Whatsapp Web’e bağlayan kullanıcılar artık 5 metrelik düşük bağlantı menzilini düşünmek zorunda kalmayacak. Çünkü artık Whatsapp Web intenetsiz bir şekilde de kullanılabilecek.

Whatsapp Web’e Telefonsuz da Girilebilecek

Whatsapp’a gelen bir diğer yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık telefonlarına gerek duymadan Whatsapp Web’e giriş yapabilecek. Yani Whatsapp kullanıcıları Whatsapp Web’e intenetsiz ve telefonsuz bir şekilde giriş yapabilecek. Whatsapp Web’e telefonsuz bir şekilde giriş yapmak isteyen kişilerin izlemesi gereken aşamalar şu şekilde:

- Telefon üzerinden Whatsapp uygulamasına giriş yapma

- Whatsapp’ın ana ekranının sağ üst köşesinde bulunan üç nokta kısmına dokunma

- Çıkan seçenekler arasından ‘’Bağlı cihazlar’’ seçeneğini seçme

- Çoklu cihaz beta programı seçeneğine dokunma

- Whatsapp Web’i açma

- Whatsapp mobil uygulamasından ‘’Cihaza bağla’’ seçeneğini seçme ve QR kodunu okutma

Bu işlemleri gerçekleştiren kişiler Whatsapp Web’e giriş yapabilir. Böylelikle telefonsuz ve intenetsiz bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilirler.


Son Güncelleme: 09.11.2021 15:58
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppWhatsApp Yeni özellikInternetsiz Whatsapp Web
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