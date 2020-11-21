WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu!

Whatsapp yapacağı iki yeni özellikle gündem oldu. Bu durumsa Whatsapp, bir videoyu duruma yüklemeden ve birisine göndermeden önce sesini kapatmak için kullanılabilecek yeni bir özellik getirecektir. Bu, Android kullanıcıları için ilk aşama özelliği olmasına rağmen, iPhone kullanıcıları yakın zamanda kullanabilir.

İphone kullanıcılarına özel bir özellik daha bulunmaktadır. Bu özellik “daha sonra oku” adıyla sunulacak ve kullanıcıya ait olan Arşivlenmiş Sohbetler kısmının daha sağlam bir sürüm olmasını sağlamaktadır.

Whatsapp Kazanacağı İki Yeni Özellik ile Karşımızda

WABetalinfo, videoyu bir kullanıcı durumu olarak yüklemeden veya başkalarına göndermeden önce susturabilen Android için WhatsApp'ın 2.20.207.2 beta sürümünün varlığından bahsetti. Paylaşılan ekran görüntüsünde, videoyu düzenlemek için dosya boyutu ve süre ayrıntılarının yanındaki hoparlör simgesine tıklamanız yeterlidir. Bu şekilde videonun sesi kapatılır.

Yeni özelliğin hala geliştirilme aşamasında olduğu ve bu güncellemenin henüz beta testi için mevcut olmadığı söyleniyor. Bu güncellemenin yakın gelecekte Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Başka bir WABetalnfo raporu, WhatsApp'ın yalnızca sessiz videolar üzerinde çalışmadığını, aynı zamanda mevcut arşivlenmiş sohbetleri Daha Sonra Oku özelliğiyle değiştirmeye çalıştığını bildiriyor. İPhone için WhatsApp 2.20.130.16 beta'nın yakın zamanda bu yeni özelliğe sahip olacağı söylenmektedir.