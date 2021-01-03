WhatsApp yeni yıla yeni güncelleme ile birlikte girdi!

İçinde bulunduğumuz dönemde dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Son olarak yapılan güncelleme ile birlikte görüntülü grup sohbetleri için yeni özellikler de kullanılabilir hale geldi.

Grup sohbetlerine yeni güncelleme

2021 senesine yeni bir beta güncellemesi ile giren WhatsApp, güncelleme paketi kapsamında yeni çıkartmalar ve hata düzeltmeleri yaptı.

Yapılan son güncellemede en çok dikkat çeken yenilik görüntülü sohbetlerde devam etmekte olan görüntülü konuşmalara sonradan katılabilme özelliği olarak görüldü. Daha önce kişiler görüntülü konuşmaya davet edildiklerinde eğer bunu kabul etmezlerse yeniden eklenmedikleri sürece bir daha sohbete giremiyorlardı. Son olarak yapılan güncelleme ile devam eden görüntülü sohbetlere daha sonradan girebilme imkanı elde edildi.

2021’e girilmesiyle birlikte beta sürümü olarak yapılan güncelleme ilerleyen günlerde tüm cihazlar tarafından kullanılabilir hale gelecek.