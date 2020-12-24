WhatsApp yeni güncelleme ile bazı İOS ve Android cihazlarına erişimi kesecek!

Türkiye’de ve dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’tan milyonlarca kullanıcıyı üzecek haber geldi. Toplamda 2 milyar indirilmesi bulunan WhatsApp’ın hem İOS hem de Android cihazlardan bazılarına erişim desteğinin kaldırılacağı açıklandı.

İOS ve Android’in bazı sürümlerinde WhatsApp çalışmayacak

WhatsApp destek sayfasının firma tarafından güncellenmesi ardından İOS cihazlar arasından İOS 9 ve altındaki sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının artık uygulamayı kullanamayacakları görüldü. Diğer yandan Android cihazlarda ise Android 4.0.3 sürümünün altındaki cihazlarda artık WhatsApp uygulamasına erişim sağlanamayacağı ifade edildi.

Güvenlik güncellemeleri gerekçe olarak gösterildi

Elde edilen bilgilere göre bu kararın alınmasının nedeni ise mobil uygulamaların güvenlik nedeniyle sürekli güncel tutulması zorunluluğu. Uygulamalar, kullanıcılarını veri ihlallerinden dolayı yaşanabilecek sorunlardan korumak için sürekli olarak güvenlik yamaları ortaya koymaktadır. Bu güvenlik yamalarını artık kapsamına alamayacak olan telefonlara ise erişimin kesilmesi mecburi hale gelmektedir.

Güncellenme ardından WhatsApp’ın kullanılamayacağı cihazlar

Android

HTC Desire

LG optimus Black

Motorola Droid Razr

Samsung Galaxy S2

İOS

iPhone 4 ve iOS 9 güncellemesini yapmamış olan iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 ve 6S modelleri