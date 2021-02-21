Whatsapp yeni gizlilik sözleşmesinde neler var? Whatsapp bilgileri paylaşacak mı? İşte whatsapp uygulaması yeni gizlilik sözleşmesi

WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi nedir?

Daha önce söylendiği üzere WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayısıs tarihine ertelemişti. Son güncelleme ile beraber yeni hizmet şartını onayladı. Yeni güncelleme WaBetalnfo tarafından fark edilmişti. WhatsApp mesajları okumayacağı belirtmesi üzerine uçtan uca şifreleneceğini devam edeceğini belirtmiştir. Platformun bundan sonra asla değişmeyeceğini de vurgulamaktadır.

WhatsApp beta sürümüne göre artık Facebook reklamlarına dair bilgileri kullanmayacak. Bulut depolama özelliğinden de artık tüm sohbetler mesajlar isteğinize göre devre dışı bırakılacaktır. Kişiler ve gruplar üzerinden yaptığınız mesajlaşma uçtan uca şifreleme ile korunarak güncellemeye ait olmayacaktır.

WhatsApp 2.21.4.13 güncellemesinde şu ifadeler yer verilmektedir:

-İşletmelerle sohbet etmek isteğe göre olacaktır.

-Facebook hedefli reklamlar ve kullanıcı profili oluştururken hiçbir bilginize yer verilmeyecektir.

-WhatsApp mesajlarınız konuşmalarınız uçtan uca şifrelenerek saklı kalacaktır. Hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır. Ve bu sistem hep devam edecektir.

Rekabet kurulunun WhatsApp kararına dair

Türkiye’de WhatsApp hakkında geçen ay soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada karar çıktı. Soruşturma kararına göre Facebook’un WhatsApp kullanıcılarına 08.02.2021 tarihinden sonra başka hizmetleri kullanmasına dair koşulların durdurulması ve koşulları kabul eden ya da kabul etmeyen bütün WhatsApp kullanıcılarının Facebook’un veri paylaşımını içeren sözleşmesine dair yeni koşulların durdurulduğu belirtilen tarihe kadar açıklaması şeklinde geçici tedbir kararı alındı.

