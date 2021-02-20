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WhatsApp, yeni gizlilik ilkelerinden vazgeçmedi: Kullanıcılara hatırlatma mesajı gönderilecek!

WhatsApp 15 Ocak tarihinde yeni gizlilik ilkelerini duyurdu. Yeni gizlilik ilkeleri sebebiyle birçok kullanıcısını kaybeden WhatsApp, bu konuda geri adım atmayacağını belli etti. Gizlilik ilkelerini kabul etmeyen kullanıcılar, hatırlatma mesajı alacak.

20 Şubat 2021 Cumartesi 14:47
WhatsApp, yeni gizlilik ilkelerinden vazgeçmedi: Kullanıcılara hatırlatma mesajı gönderilecek!
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Geçtiğimiz ay WhatsApp uygulaması, yeni gizlilik ilkelerini duyurmuştu. Yeni gizlilik ilkelerini kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarının silineceği ve sadece yeni ilkeleri kabul eden kişilerin uygulamayı kullanmaya devam edebileceği açıklanmıştı. Bu olayın ardın birçok kullanıcı WhatsApp kullanmayı bırakmış ve diğer mesajlaşma uygulamalarına yönelmişti. WhatsApp, gelen tepkilerden ötürü gizlilik ilkesinin son kabul tarihini ileri bir tarihe ertelemişti.

WhatsaApp, yeni gizlilik ilkelerinden vazgeçmedi ve yeni bir açıklama paylaştı. Yeni açıklamaya göre WhatsApp, yeni gizlilik ilkelerini kabul etmeyen kullanıcılara bu konuda hatırlatmalarda bulunacakmış. 

Yeni gizlilik ilkelerinin son onay tarihi 8 Şubat’tan 15 Mayısıs tarihine alındı.



Son Güncelleme: 20.02.2021 14:47
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppYeni Gizlilik IlkesiFacebookWhatsApp Messenger
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