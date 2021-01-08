WhatsApp yedeği Google Drive’a nasıl yüklenir?

Günümüzde hemen herkes telefonun depolama kapasitesinden şikayetçidir. Bu duruma çözüm getirmek adına birçok uygulama hazırlandı. Bu uygulamaların başında da Google Drive uygulaması geliyor. Google Drive sayesinde uygulamaları yedeklemek ve cihazda fazla yer kaplamasının önüne geçilebiliyor.
WhatsApp konuşma kayıtları Google Drive’a nasıl yüklenir?
Yedeklenen dosyalar geri nasıl alınır?
WhatsApp konuşmalarını Google Drive’a yedekledikten sonra Google Drive içerisinde bu yedeklemeler gizli tutulur. Yedeklenen dosyaları geri yüklemek için WhatsApp uygulamasını yükleyin ve karşınıza çıkan “geri yükle” butonuna tıklayın.
Son Güncelleme: 08.01.2021 00:12