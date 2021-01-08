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WhatsApp yedeği Google Drive’a nasıl yüklenir?

Google Drive WhatsApp konuşmalarının yedeklenmesini sağlıyor. Kullanıcılar WhatsApp yedeği Google Drive’a nasıl yüklenir sorusunu araştırıyor.

08 Ocak 2021 Cuma 00:12
WhatsApp yedeği Google Drive’a nasıl yüklenir?
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Günümüzde hemen herkes telefonun depolama kapasitesinden şikayetçidir. Bu duruma çözüm getirmek adına birçok uygulama hazırlandı. Bu uygulamaların başında da Google Drive uygulaması geliyor. Google Drive sayesinde uygulamaları yedeklemek ve cihazda fazla yer kaplamasının önüne geçilebiliyor.

WhatsApp konuşma kayıtları Google Drive’a nasıl yüklenir?

Android cihaz kullanan kişiler WhatsApp uygulamasını ilk kez yüklerken, sorulan yedekleme işlevine yanıt verilerek yapılabilir. Bu soru karşınıza çıkmamışsa, WhatsApp ayarlar kısmından Sohbetleri Yedekle seçeneğine tıklayın. Karşınıza Google Drive yedeklemesi gelecektir. Buradan kendinize uygun olan seçeneğe tıklayın.

Yedeklenen dosyalar geri nasıl alınır?

WhatsApp konuşmalarını Google Drive’a yedekledikten sonra Google Drive içerisinde bu yedeklemeler gizli tutulur. Yedeklenen dosyaları geri yüklemek için WhatsApp uygulamasını yükleyin ve karşınıza çıkan “geri yükle” butonuna tıklayın.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 00:12
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGoogle Drive
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