WhatsApp Web QR kod çalışmıyor, ne yapabilirim?

WhatsApp Web QR kodunuz çalışmıyorsa eğer birkaç aşamaya göz atmamız gerekiyor. Bunlardan birkaçına göz atalım; Bilgisayarınızdaki QR kodu yüklenmiyorsa eğer o zaman WhatsApp Web çalışmaz ve kodu okumaz. QR kodunu yüklendi ama hatayı bu kezde telefonuzda veriyorsa WhatsApp Web QR kodu çalışmaz. Her iki işlemi de kolaylıkla başardınız ama tamam anladım butonuna tıklamazsanız yine WhatsApp Web çalışmaz.

Bu sorunları çözmenin yollarından birtanesi de öncelikle bağlantınızın olup olmadığını tekrar kontrol ediniz. İntenet bağlantınız yoksa masaüstü WhatsApp uygulamasını hiçbir şekilde çalıştıramazsınız.

İntenet kalitenizin yüksek olup olmadığını en iyi şekilde anlamanın yolu ise Youtube girerek yüksek kalitede bir video izlemelisiniz. Eğer rahatça izliyorsanız intenet bağlantınız oldukça güçlüdür. Eğer ki hala WhatsApp masaüstü uygulamanız açılmıyorsa telefonunuzu kapatıp yeniden açın. Sorun hala devam ediyorsa eğer bütün web masaüstlerinden çıkış yapan ve kodu tekrar okutarak giriş yapın.

Telefonu kullandığınız süre boyunca önbellekte dolan geçici dosyalar WhatsApp’ın kararlı çalışmasını engelleyebiliyor. Bunu temizlemek WhatsApp Web QR kod çalışmıyor sorununu kalıcı olarak ortadan kaldıracaktır.

WhatsApp Web QR kod hala çalışmıyorsa bu durumda telefonunuzun ağ bağlantısını değiştirmeyi deneyin. Öneğin Wi-Fi kullanıyorsanız mobil veriye geçiş yapın, aynı işlemi tam tersi için de uygulayın.