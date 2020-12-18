Whatsapp Web görüntülü arama özelliği nasıl açılır?

Son yılların oldukça fazla kullanılan uygulamalarından sadece bir tanesi olan WhatsApp gün geçtikçe yeni özelliklerle kullanıcılarını sevindiriyor. Sağlamış olduğu görsel paylaşım ve ses paylaşımı ile popülaritesini arttıran WhatsApp uygulaması kullanıcıları için önemli hale geldi. Arama, konuşma, mesajlaşma ve sesli sohbetleriyle her kullanıcının telefonunda bulunuyor neredeyse. Peki WhatsApp Web görüntülü arama özelliği geldi mi? WhatsApp Wep nasıl kullanılır? Sorularını sizde merak ediyorsanız cevabı haberimizde…

WhatsApp Web nasıl açılır?

Eğer WhatsApp Wep kullanmak istiyorsanız, WhatsApp masaüstü veya portal üzerinden WhatsApp’a giriş yapmanız gerekecek. Bunun için de öncelikle telefonunuzdan WhatsApp uygulamasına giriş yapın. Eğer telefonunuz Android ise Diğer seçenekler deyip oradan WhatsApp Web’e dokunun. Eğer iPhone kullanıcısı iseniz, Ayarlar bölümüne giriş yapıp oradan WhatsApp Wep Masaüstü’ne dokunmanız yeterli olacaktır. Oturumunuzun açık kalmasını istiyorsanız bilgisayarınızdan veya portal üzerinden QR ekranında oturumu açık tut yazan yeri onaylayınız.

WhatsApp Web nasıl çıkış yapılır?

Daha sonra telefonunuzu elinizde tutarak bilgisayar veya portal üzerinden QR kod taramasını gerçekleştiriniz. QR kodu tarattıktan sonra giriş yapmış olacaksınız.

WhatsApp Web üzerinden çıkış yapmak için, WhatsApp Wep veya WhatsApp Masaüstünü açmanız gerekecektir. Oradan da sohbetler listesinin üst tarafında Menüye ya da çıkışa dokunun.

Tüm cihazlardan çıkış yapma

Tamamen cihazlardan çıkmak isterseniz eğer, WhatsApp Web, WhatsApp Masaüstü veya portal üzerinden WhatsApp oturumunu kapatmak için telefonunuzu kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken ise, Android iseniz WhatsApp uygulmasına giriş yapın diğer seçeneklerden WhatsApp Web’i işaretleyin oradan ise tüm cihazlardan çıkışa dokunun. iPohone ise WhatsApp’a giriş yapıp ayarlar bölümüne gelerek oradan WhatsApp Web işaretledikten sonra tüm cihazlardan çıkışı yapabilirsiniz.

