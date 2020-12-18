WhatsApp Web' e görüntülü konuşma özelliği geliyor

WhatsApp kullananların, akıllı telefonlarda sıkça kullandığı görüntülü ve sesli konuşma özelliğinin, WhatsApp Web’e de geleceği iddia edildi. Özellikle birlikte, bilgisayarların da kamera bulunan kullanıcılar, WhatsApp Web üzerinden görüntülü ve sesli görüşebilecekler. Henüz test aşamasında olduğu iddia edilen güncellemenin, yakın bir zamanda kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Alex Hen isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsüyle ortaya çıkan özellik, WhatsApp Web’e görüntülü ve sesli konuşma özelliğinin geleceği iddiasını güçlendirdi. WhatsApp Web’in arayüzünün paylaşıldığı görselde, görüntülü ve sesli konuşma seçenekleri gözüküyor. Seçeneklerde ‘beta’ etiketinin bulunması, henüz test aşamasında olduğunun ve yakın bir zamanda kullanıcılara sunulacağının göstergesi olarak iddia ediliyor.