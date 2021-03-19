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WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor, çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor? Instagram akış yenilenmedi hatası

Popüler uygulamalar WhatsApp ve Instagram da dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandı. WhatsApp uygulaması açılmazken Instagram da 'akış yenilenmedi hatası' alan kullanıcılar WhatsApp ve Instagram uygulamaların neden bu hataları verdiğini araştırmaya başladı.

19 Mart 2021 Cuma 22:17
WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor, çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor? Instagram akış yenilenmedi hatası
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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformu Instagram’a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandı. Yaklaşık üç saat süren bu sıkıntıda WhatsApp uygulamasında mesajlar iletilmedi, Instagram uygulamasında ise akış yenilenmedi sorunları çıktı. Durumu fark eden birçok kullanıcı kısa sürede Twitter üzerinden konu ile ilgili paylaşımlar yaptılar.

Ulaştırma Bakanlığı açıklama yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konu ile ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı. Sayan, WhatsApp ve Instagram’da yaşanan sıkıntıların dünya genelinde ve yurt dışı kaynaklı olduğunu söylerken vatandaşları yerli uygulamalara davet etti.



Son Güncelleme: 19.03.2021 22:17
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppİnstagramInstagram Whatsapp çötü
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