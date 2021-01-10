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WhatsApp, uygulama mağazalarında 3. sıraya geriledi

Yeni gizlilik güncellemesiyle gündemden düşmeyen WhatsApp, uygulama mağazalarında 3. sıraya geriledi. WhatsApp'ın yerini Telegram ve Signal uygulamaları aldı.

10 Ocak 2021 Pazar 17:19
WhatsApp, uygulama mağazalarında 3. sıraya geriledi
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Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesiyle gündemde geniş yer tutuyor. Geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına bir gizlilik sözleşmesi göndererek, verilerini Facebook ile paylaşmayı kabul etmeleri halinde WhatsApp’ı kullanmaya devam edebileceklerini aksi takdirde 8 Şubat itibariyle uygulamanın kullanamayacaklarını bildirdi.

Uygulama mağazasında 3.sıraya düştü

Gizlilik güncellemesi sonrası WhatsApp, Google Store ve AppStore’da sırasını Telegram uygulamasına bırakarak 3.sıraya geriledi. İkinci sırada ise Elon Musk’ın önerdiği ‘Signal’ uygulaması yer alıyor. WhatsApp’ın son açıklamasının ardından birçok kullanıcı uygulamayı silerek diğer mesajlaşma uygulamalarına yöneldi.

AB ülkeleri muaf tutuldu

Öte yandan WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesinde Avrupa Birliğine üye olan ülkeleri veri paylaşımından muaf tuttu. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi verileri Facebook ile paylaşılmasını içeren yeni şartlardan Avrupa bölgesi kullanıcıların etkilenmeyeceğini duyurdu. Türkiye’deki WhatsApp kullanıcılarının uygulamayı kullanmaya devam edebilmesi için 8 Şubat 2021 tarihine kadar sözleşmeyi onaylaması gerekiyor.



Son Güncelleme: 10.01.2021 17:19
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppTelegramFacebookSignal
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