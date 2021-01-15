Whatsapp Türkiye'deki kullanıcılarına yönelik açıklamada bulundu!

Son dönem içinde tüm dünyanın tepkisini çeken Whatsapp bu sabah itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarına hitap ettiği önemli bir açıklamada bulundu. Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili olarak bilgilendirme yapan Whatsapp, kullanıcılar tarafından sorulan soruları da yanıtladı.
Diğer yandan Whatsapp’ın kullanıcılarına hikaye paylaşımı üzerinden şu iletileri gönderdiği görülüyor;
“Gizliliğinizi korumaya kararlıyız. Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli olduklarından Whatsapp bunları okuyamaz ya da dinleyemez. Whatsapp paylaştığınız konuma erişemez ve kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz.”
Son Güncelleme: 15.01.2021 11:52