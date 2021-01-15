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Whatsapp Türkiye'deki kullanıcılarına yönelik açıklamada bulundu!

Güncellediği Gizlilik Koşulları ardından dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından tepki gören Whatsapp bu sabah itibariyle Türkiye'deki kullanıcılarına yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Açıklamada kullanıcıların bilgilerinin Facebook tarafından görülemediği ifade edildi.

15 Ocak 2021 Cuma 11:52
Whatsapp Türkiye'deki kullanıcılarına yönelik açıklamada bulundu!
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Son dönem içinde tüm dünyanın tepkisini çeken Whatsapp bu sabah itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarına hitap ettiği önemli bir açıklamada bulundu. Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili olarak bilgilendirme yapan Whatsapp, kullanıcılar tarafından sorulan soruları da yanıtladı.

Whatsapp tarafından yapılan açıklamada Gizlilik Politikası hakkında yapılan son güncelleme ardından Türkiye’deki kullanıcılardan birçok soru geldiğini ve bu soruları yanıtlamak istediklerine yer verildi. Açıklamada bu sabahtan itibaren Türkiye’deki kullanıcılara Whatsapp’ın ve Facebook’un kişisel mesajları görüntüleyemediğini yeniden teyit eden bir özel durum mesajının gönderilmeye başlandığı ifade edildi.

Diğer yandan Whatsapp’ın kullanıcılarına hikaye paylaşımı üzerinden şu iletileri gönderdiği görülüyor;

“Gizliliğinizi korumaya kararlıyız. Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli olduklarından Whatsapp bunları okuyamaz ya da dinleyemez. Whatsapp paylaştığınız konuma erişemez ve kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz.”



Son Güncelleme: 15.01.2021 11:52
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WhatsAppFacebook
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