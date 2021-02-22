WhatsApp, Telegram, Signal en iyi gizlilik hangi mesajlaşma programında?

WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesini güncellemesinin ardından kullanıcılar Telegram ile Signal uygulamaları kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Tercih edilen bu uygulamaların birbiri ile kıyaslanması da yapılıyor. Kullanıcılar özellikle gizlilik konusunda uygulamaların hangisinin daha iyi olduğunu merak ediyorlar.

Signal uygulaması ve gizlilik

Signal, Elon Musk’ın atmış olduğu tweet ile gündeme gelmiştir. Signal’in gizlilik politikası da oldukça kullanıcı dostu. Uygulamayı kullanan kullanıcıların verileri hiçbir şekilde depolanmıyor. Bu özelliği ile uygulama rakiplerinden önemli derecede ayrılıyor.

Aynı zamanda Signal uygulamasında kullanıcıların mesajlaşmaları uçtan uca şifrelenmekte. Bu konu da WhatsaAp ile Telegram uygulamaları da aynı politikayı uyguluyorlar. Söz konusu şifreleme sistemi ile mesajlar 3. Kişilerin görmesine engellenmiş oluyor.

Ayrıca tamamen açık kaynaklı olan Signal’de kar amacı da bulunmuyor. Signal Vakfı tarafından geliştirilen uygulamanın, kazanç amacı ile kurulmamış olması da kullanıcıların güvenini kazanmasında önemli bir etken.

Signal uygulamasında dikkat çeken özellikler şunlardır:

Telefon numarası haricinde herhangi bir veri toplaması yapılmıyor

Uçtan uca şifreleme bulunmakta

Tamamen açık kaynaklıdır

Şifreleme sistemi: Signal Protocol

Telegram uygulaması ve gizlilik

Sosyal medya platformlarından popüler olan Telegram uygulaması, WhatsApp uygulaması gizlilik sözleşmesini güncelledikten sonra pek çok kullanıcının yeni tercihi oldu. Fakat Telegram uygulaması da gizlilik konusunda Signal uygulaması gibi başarılı değildir.

Telegram uygulamasının gizlilik konusunda ilk soru işaretleri, talep etmiş olduğu veriler ile oluşmakta. Telegram uygulaması, uygulamayı kullanan kişilerden; ad, telefon numarası ve rehber bilgilerini almakta. Fakat alınan bu veriler, WhatsApp’ın aldığı bilgilere göre oldukça az kalmakta.

Aynı zamanda Telegram uygulamasında sohbet gizliliği için uçtan uca şifreleme sistemi de bulunuyor. Ancak uygulamada ki şifreleme diğer uygulamalarda olduğu gibi varsayılan ayar ile kullanıcılara sunulmamakta. Telegram kullanıcılarının ayarlardan bu özelliği aktif hale getirmeleri gerekmekte.

Telegram uygulamasında dikkat çeken özellikler şunlardır:

Telefon no, ad, rehber verileri toplanmakta,

Uçtan uca şifreleme,

Kısmen açık kaynaklı,

Şifreleme sistemi: MTProto

WhAtsapp uygulaması ve gizlilik

Öncelikle gizlilik ile güvenlik ayrımını fark etmek gerekiyor. Güvenlik, verilere yetki olmadan erişilmesini korurken; gizlilik, verilere erişme hakkına kimlerin sahip olduğuna bakmadan korunmasıdır.

Güvenlik konusunda WhatsApp ile Signal uygulamaları aynı şifreleme sistemini kapsıyor. Fakat, şifreleme sistemi WhatsApp uygulamasının yalnızca kısmi açık kaynaklı bölümleri arasında.

WhatsApp uygulamasında dikkat çeken özellikler şunlardır:

Telefon no, ad, konum, satın alma geçmişi gibi fazla bilgi toplamakta,

Uçtan uca şifreleme,

Şifrelemenin haricinde açık kaynak kodlu değildir,

Şifreleme sistemi: Signal Protocol

WhatsApp uygulamasının yeni gizlilik sözleşmesinde son gün 15 Mayısıs

Firma, 15 Mayısıs tarihine erteledikleri güncellemeyi o gün yapacaklarını belirtti.

Hangi uygulama kullanıcı gizliliğini daha iyi korumakta?

Söz konusu uygulamalar arasında gizlilikte birinci Signal uygulaması.