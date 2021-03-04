WhatsApp ’tan son dakika haber! Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne olacak?

WhatsApp kısa zaman öncesi uygulama kullanan kişilerin telefonuna gizlilik sözleşmesi gönderdi. Facebook’a bağlı şirketlerle verilerin paylaşılmasını isteyen mesajlaşma uygulaması, birçok kişinin eleştiri noktası olmuştu. WhatsApp geri adım atmayarak son dakika gizlilik sözleşmesinde ki maddeleri yayınladı.
Sözleşmeyi yenilemeyenlere ne olacak?
15 Mayısıs’a kadar hala kabul etmemiş kişiler birkaç gün süre kadar kullanacak ve hesapları kapanacaktır. Sözleşmeyi onaylamayan kişiler ayrıca 120 gün boyunca ‘pasif’ şekilde kalacaklar.
WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri
- Hesap Bilgileri
- Mesajlar
- Bağlantılar
- Durum Bilgisi
- İşlem ve Ödeme Verileri
- Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
- Kullanım ve Kayıt Bilgileri
- Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
- Konum Bilgileri
- Çerezler
Son Güncelleme: 04.03.2021 15:31