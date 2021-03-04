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WhatsApp ’tan son dakika haber! Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne olacak?

Mesajlaşma uygulaması arasında yer alan WhatsApp uygulaması açıkladığı gizlilik politikası ile tepkileri üzerine çekse de geri adım atmıyor. Son dakika haberine WhatsApp sözleşme maddelerini yayımladı. WhatsApp sözleşme maddeleri neler? WhatsApp ‘tan son dakika açıklaması!

04 Mart 2021 Perşembe 15:31
WhatsApp ’tan son dakika haber! Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne olacak?
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WhatsApp kısa zaman öncesi uygulama kullanan kişilerin telefonuna gizlilik sözleşmesi gönderdi. Facebook’a bağlı şirketlerle verilerin paylaşılmasını isteyen mesajlaşma uygulaması, birçok kişinin eleştiri noktası olmuştu. WhatsApp geri adım atmayarak son dakika gizlilik sözleşmesinde ki maddeleri yayınladı.

Gizlilik sözleşmesi bir süre ertelenirken 15 Mayısıs tarihleri odak noktası oldu. Sözleşmeyi kabul etmeyen kişiler için açıklama yapan WhatsApp, herhangi bir uygulamada uçtan uca şifreleme var ise mesajlar okunamaz bilgiler edinilemez dedi. WhatsApp ’ta kişisel mesajlar her zaman uçtan uca şifreli olduğundan kaynaklı kişisel mesajların okunmadığına, dinlenmediğini söyledi.

Sözleşmeyi yenilemeyenlere ne olacak?

15 Mayısıs’a kadar hala kabul etmemiş kişiler birkaç gün süre kadar kullanacak ve hesapları kapanacaktır. Sözleşmeyi onaylamayan kişiler ayrıca 120 gün boyunca ‘pasif’ şekilde kalacaklar.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri

  • Hesap Bilgileri
  • Mesajlar
  • Bağlantılar
  • Durum Bilgisi
  • İşlem ve Ödeme Verileri
  • Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
  • Kullanım ve Kayıt Bilgileri
  • Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
  • Konum Bilgileri
  • Çerezler


Son Güncelleme: 04.03.2021 15:31
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGizlilik SözleşmesiMadde
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