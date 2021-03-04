WhatsApp ’tan son dakika haber! Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne olacak?

WhatsApp kısa zaman öncesi uygulama kullanan kişilerin telefonuna gizlilik sözleşmesi gönderdi. Facebook’a bağlı şirketlerle verilerin paylaşılmasını isteyen mesajlaşma uygulaması, birçok kişinin eleştiri noktası olmuştu. WhatsApp geri adım atmayarak son dakika gizlilik sözleşmesinde ki maddeleri yayınladı.

Sözleşmeyi yenilemeyenlere ne olacak?

Gizlilik sözleşmesi bir süre ertelenirken 15 Mayısıs tarihleri odak noktası oldu. Sözleşmeyi kabul etmeyen kişiler için açıklama yapan WhatsApp, herhangi bir uygulamada uçtan uca şifreleme var ise mesajlar okunamaz bilgiler edinilemez dedi. WhatsApp ’ta kişisel mesajlar her zaman uçtan uca şifreli olduğundan kaynaklı kişisel mesajların okunmadığına, dinlenmediğini söyledi.

15 Mayısıs’a kadar hala kabul etmemiş kişiler birkaç gün süre kadar kullanacak ve hesapları kapanacaktır. Sözleşmeyi onaylamayan kişiler ayrıca 120 gün boyunca ‘pasif’ şekilde kalacaklar.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri