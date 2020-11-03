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WhatsApp süreli mesajlar nedir? Whatsapp'da süreli mesajlar nasıl olacak?

WhatsApp, yeni güncellemeyle süreli mesaj eklentisini eklemeye hazırlanıyor. WhatsApp süreli mesaj güncellemesi ve nasıl kullanılacağı ortaya çıktı.

03 Kasım 2020 Salı 18:51
WhatsApp süreli mesajlar nedir? Whatsapp'da süreli mesajlar nasıl olacak?
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WhatsApp’ın kısa süre önce yepyeni özelliklere kavuşacağı müjdesi verilmişti. WhatsApp destek sayfası üzerinden süreli mesajlar özelliğine ilişkin detaylar paylaşıldı. WhatsApp, kısa süre önce bazı sohbetlerin sonsuza kadar kapatabilme seçeneğini sunmuştu. Özelliğin yayınlanmasını müteakip gündeme süreli mesajlar ve medyalar özelliği gelmişti.

Süreli mesaj nasıl kullanılacak?


Süreli mesaj özelliğini etkinleştirdikten sonra WhatsApp’tan mesajlar gönderebileceksiniz. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde bireysel sohbet veya grup sohbetlerindeki mesajlar yedi gün sonra kaybolmaktadır.

Bu ayarlama sohbette göndermiş olduğunuz veya aldığınız mesajları etkilememektedir. Bireysel sohbetlerde her iki kullanıcı da süreli mesajları etkinleştirip devre dışı bırakabilmektedir.

Kullanıcı eğer yedi gün içerisinde WhatsApp’a giriş yapmazsa mesaj kaybolur. WhatsApp açılana kadar mesajın önizlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.



Son Güncelleme: 03.11.2020 18:51
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppWhatsApp Süreli Mesaj
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