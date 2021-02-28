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WhatsApp sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesapları kapatılacak mı, ne olacak?

Kısa zaman öncesinde WhatsApp kullanıcılarına sözleşme dayatan uygulama kaos yaratmaya devam ediyor. WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesapları kapatılacak mı?

28 Şubat 2021 Pazar 16:28
WhatsApp sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesapları kapatılacak mı, ne olacak?
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Kısa zaman öncesinde 15 Mayısıs’a kadar veri paylaşımları ile ilgili kullanıcılarına sözleşme gönderen popüler uygulama WhatsApp, sözleşmeyi kabul etmeyenler hakkında ne yapacak? Aktif olarak kullanılmayan hesapların 120 gün sonunda silineceğini belirtilmektedir. 



15 Mayısıs’tan sonra sözleşmeyi kabul etmeyen vatandaşlar kısa bir süre daha kullandıktan sonra hesapları kapanacağı söyleniyor.  Gizlilik sözleşmesini ocak ayında milyonlarca kullanıcılarına gönderen uygulama, bu değişiklik ile Facebook ile anlaşma sağlayarak kişisel verilerin facebook ile paylaşma izni istiyor.

WhatsApp ’tan gelen açıklamaya göre bunun doğru olmadığı ve herhangi bir işlemin yapılmayacağını açıkladı. Bu güncelleme Avrupa ülkelerini kapsamamaktadır.



Son Güncelleme: 28.02.2021 16:28
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Anahtar Kelimeler:
120SözleşmeWhatsAppFacebookUygulama
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