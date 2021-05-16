WhatsApp sözleşmesini onaylamayanlara ne olacak? WhatsApp'dan açıklama geldi...

Resmi açıklamada kısıtlamalar farklı kullanıcılara kademeli olarak başlatılacak. İlk aşamada gizlilik sözleşmesinin onay verilmesi için tüm kullanıcılara bir bildirim iletilecek.

Bu bildirim, onaylamayan kişiler için sabit olarak duracak. İlk kısıtlama sözleşmeye onay vermeyenlerin sohbet ve kişi listesine erişiminin kapatılması olacak. Yani mesajları veya çağrıları alabilecek ­fakat sohbet veya kişi listesine erişemeyecek.

Gelecek günlerdeyse gizlilik sözleşmesi onay verilmemesi durumunda, yeni sözleşmeyi kabul etmeyen kişiler mesaj atamayacak, sesli veya görüntülü çağrı yapamayacak.

WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe konulduğu 15 Mayıs günü "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımına yer verildi.

WhatsApp'ın Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." İfadelerine yer verildi.