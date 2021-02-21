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WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenler kullanamayacak mı? Whatsapp sözleşmesi nedir, oynaylamazsak ne olur?

4 Ocak tarihinde Whatsapp tarafından zorunlu hale getirilen yeni gizlilik sözleşmesi bildiğiniz üzere gelen tepkiler üzerinde ertelenmişti. 15 Mayısıs'a ertelenen sözleşmenin son hali Whatsapp tarafından yapılan açıklama ile kesinlik kazandı. Sözleşmeyi kabul etmediğimiz takdirde hesabımıza ne olacağına dair açıklama yazımızın devamında yer almaktadır.

21 Şubat 2021 Pazar 01:48
WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenler kullanamayacak mı? Whatsapp sözleşmesi nedir, oynaylamazsak ne olur?
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2014 senesinde ödediği 19 milyar dolar ile Facebook, Whatsapp uygulamasını satın almıştı. O zamandan 2021 yılına kadar bir sıkıntı yaşanmamış olsa da 4 Ocak tarihinde getirilen zorunlu gizlilik anlaşması şartları ile ortalık karıştı. Anlaşmanın zaruri olması kullanıcılar tarafından tepki gördü ve o zamandan bu zamana Whatsapp birçok kullanıcısını kaybetti.

 

Ocak ayında güncellenmiş olan gizlilik sözleşmesine göre kabul ettiğimiz an konum ve ödeme bilgilerimiz içinde olacak şekilde tüm özel bilgilerimiz Facebook ile paylaşılacak. Zorunlu olan sözleşme 8 Şubat tarihine kadar onaylanmalıydı yoksa kullanıcın hesabının askıya alınacağına dair bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamanın ardından sadece iki hafta içinde Whatsapp 3 milyondan fazla kullanıcısını kaybetmişti.

Haftalar içinde kullanıcılarının belli bir kısmını kaybeden Whatsapp geri adım atarak sözleşmenin onay süresini 15 Mayısıs’a ertelemişti. Aynı zamanda bu süre zarfında hiçbir kullanıcının hesabının askıya alınmayacağının da garantisini vermişti. Bu tarihe kadar ne yapacağını bilemeyen kullanıcılara eğer sözleşmeyi kabul etmezler ise neler olacağına dair Whatsapp ilk kez kesin bir açıklama getirdi.

 

Whatsapp tarafından gelen son açıklama aşağıdaki gibidir;

15 Mayısıs tarihine kadar sözleşme kullanıcı tarafından onaylanmaz ise hesabı direkt askıya alınmayacak lakin mesaj gönderemeyecek veya okuyamayacak. Mesaj gönderme ve okuma özellikleri sözleşmeyi kabul etmeyenler için devre dışı kalacak. 15 Mayısıs itibari ile Whatsapp kullanıcılarından uygulamayı tam anlamı ile kullanabilmeleri için sözleşmeyi yavaşça kabul etmelerini talep edecek.

Mesaj gönderme veya okuma özelliği devre dışı kalacak ancak aramama ve bildirimler gelmeyi sürdürecek. Bu yavaş geçiş sürecinde de Whatsapp, kullanıcılarını özel bilgilerinin paylaşılmayacağı konusunda bilgiler vererek onları sözleşmeyi kabul etmeleri için ikna etmeye çalışacak.

 

Eğer yine de sözleşmeyi kabul etmezseniz artık arama ve bildirim özellikleri de kullanılamaz hale gelecek. Böylelikle Whatsapp üzerinden kullanabileceğiniz bir özellik kalmamış olacak. Askıya alınmış olan hesabınız da 120 günün ardından kalıcı olarak silinmiş olacak.



Son Güncelleme: 21.02.2021 01:48
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGizlilik SözleşmesiSon GünFacebook
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